El rapero Kanye West alaba a Trump en Twitter

«No tienes que estar de acuerdo con Trump pero la mafia no va a impedir que le quiera. Los dos somos energía de dragón. Él es mi hermano. Amo a todo el mundo. No estoy de acuerdo con todo lo que hace alguien. Eso es lo que nos hace individuos. Y tenemos derecho al pensamiento independiente», escribió ayer el músico. «Si tu amigo se tira de un puente, tú no haces lo mismo (...). Para la gente de mi vida la idea (apoyar a Trump) está en un 50 por ciento, pero yo no le digo a un simpatizante de Hillary (Clinton) que no la apoye. Amo a Hillary también», continuó. Tras esas frases de apoyo, Trump replicó tres horas después: «Gracias Kanye, ¡muy guay!». Después, el rapero, que retomó la actividad en su Twitter tras un largo tiempo de silencio, reconoció que su esposa, Kim Kardashian, le había llamado para animarle a aclarar que no siempre está de acuerdo con Trump.