El padre de Reyes, la cara del dolor tras la muerte del futbolista

Familiares y amigos despiden a José Antonio Reyes

Junto al féretro uno de los primeros en llegar a la capilla ardiente fue Curro, el padre del futbolista y es que en esta ocasión ni la madre ni la mujer del deportista, Noelia López, pudieron sacar fuerzas para acudir a la cita este pasado domingo.

Este lunes su esposa sí que acudía a darle el último adiós aunque fue incapaz de entrar en la iglesia de lo derrotada que estaba y que sacó sus últimas fuerzas compartiendo un precioso y desgarrador mensaje tras la inesperada muerte del jugador de 34 años:

«Amor de mi vida, no puedo soportar este dolor, que solitas nos dejas. Te llevas mis ganas de vivir. Hoy tengo que despedirme de ti pero no tengo fuerzas, te diré un hasta pronto porque tú y yo estaremos eternamente juntos.

Espérame mi vida, volveremos a ser una familia donde estés. Ese día llegabas de un largo viaje y llegaste con quienes te daban vida, esa vida que ayer se nos fue. Ayúdame gordito porque no imagino la vida sin ti. Ayúdame a criar a nuestras hijas. Dame fuerzas, esas que no tengo.

Te llevaremos en el pensamiento y vivirás por siempre en nuestros corazones. Nos has dado la mejor vida y nos dejas los mejores recuerdos. En los ojos de Noelia me mirarás y en la sonrisa de Triana sonreirás conmigo. Te amo y te amaré por siempre papi».

Entre vítores y muestras de cariño por parte de todos los sevillistas, el cuerpo del futbolista entró en el Sánchez Pizjuan por última vez para que la familia pudiera recibir las condolencias de muchas autoridades que se acercaron hasta allí como fue el caso de Florentino Pérez, Raúl González Blanco o Sergio Ramos.

A pesar de su corta edad, el hijo mayor de José Antonio Reyes -fruto de una relación anterior- sí que acudió al a capilla ardiente junto a su madre. José también rendía un sentido homenaje a su padre en su perfil de instagram:

«Este es el último momento que hemos pasamos juntos papá.... Ese día me dabas consejos como haces siempre, pero hoy te has ido para no volver y es un día muy duro para mí. Estuve y estaré siempre muy orgulloso de ti papá. ¡No pasamos todo el tiempo que quisiéramos juntos pero solo tú y yo sabemos cuanto nos queríamos! ¡Sé que desde el cielo me cuidarás y yo nunca te voy a olvidar! ¡¡Te quiero papá!! Gracias a todos por los mensajes de cariño que estoy recibiendo!!», escribía de lo más madruo.

El que también tuvo bonitas palabras de aliento para toda la familia fue el Presidente del Sevilla, Pepe Castro y es que se mostró muy afectado por la pérdida de un gran amigo y también vecino de Utrera.