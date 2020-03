El ocaso del mánager de las estrellas

AMOR Y ODIO:

Ocho años de relación con la Esteban, en las que fue más que un mánager. «Ella estaba obsesionada conmigo, aunque no creo que estuviera enamorada. Pero, eso sí, me olvidé de vivir. El tiempo que yo tenía se lo dedicaba siempre a ella. Muchas veces le di más prioridad que a mi familia y eso me hace sentir mal», declaró Sanchís en una entrevista a la revista ‘Hoy Corazón’. La cruenta batalla entre ellos ha terminado esta misma semana con el desahucio del chalet en el que el representante vivía con su mujer y sus dos hijos.

La actriz dice que no puede hablar mal de su antiguo mánager, del que tiene buenos recuerdos aunque no siga vinculada a su agencia.

Comprada en subasta

La vivienda la compró Belén en una subasta pública el 15 de abril de 2019. Una hora antes de que llegaran las autoridades, el exrepresentante la abandonaba con gesto serio, no sin antes dejar la llave puesta. Algunos medios presentes en el desahucio aseguran que la casa no ha quedado en muy buen estado e incluso apuntan a que Toño se habría llevado desde el plato de la ducha hasta los apliques y las bombillas. Lo que no ha hecho es la fiesta de despedida que anunció hace unos meses que haría con todos los que le habían apoyado. Ahora algunos se afanan por saber dónde se ha ido a vivir con su familia.

«En la elección de la nueva casa ha participado, con mucho amor, toda la familia para desdramatizar este ‘impasse’. Es una casa sin grandes lujos porque nunca he vivido por encima de mis posibilidades», aclaraba en la misma entrevista.

Algunas vecinas cotillas ya habrían contactado con la prensa para dar pelos y señales sobre el nuevo hogar. Tanto Sanchís como su mujer, Lorena, demandaron a algunos medios de comunicación por el acoso que sus hijos estaban recibiendo. Justo esta semana se han celebrado, por fin, dos de esos juicios. Durante estos cinco años la pareja no ha trabajado más allá de alguna aparición televisiva de él. Para muchos es una incógnita saber de qué han vivido este tiempo. «Llevo trabajando desde los 18 años. Es posible que durante toda mi vida haya facturado mucho dinero, pero no soy rico, ni tengo caprichos de alto nivel. Tampoco tengo una cuenta con un millón de euros, por ejemplo. Si hubiera sido así, habría pagado el dinero para que no me quitaran la casa», confesaba a la misma publicación.

Poco después del desahucio, la tertuliana de ‘Sálvame’ no pudo contener las lágrimas y rompió a llorar en su programa asegurando que ha sido un proceso muy duro y que ha tenido que desembolsar una gran cantidad de tiempo y dinero para lograr su objetivo de ver a Toño en la calle, a la vez que aseguraba que no podría haberlo conseguido sin el apoyo de sus seres queridos. Queda pendiente saber si, como ha dicho la Esteban en alguna ocasión, usará la casa para hacerse un reportaje. Además, parece que ella no piensa darle un respiro a Toño, y no descarta volver a emprender medidas legales contra él. Y queda por ver, en qué se reinventa este antiguo representante de estrellas.