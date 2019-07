El agradecimiento de Rudy Rymán a tres agentes

«El terminal se me olvidó en los baños del Centro Comercial 7 Palmas y una persona se lo llevó. Gracias a la aplicación de localización pude seguir el rastro, que me llevó a Gáldar. Los agentes Fran, Jordi y David no dudaron en ayudarme, al igual que todos los vecinos de Gáldar, y al final se pudo encontrar el teléfono. Los agentes lo sacaron de la alcantarilla donde la persona que lo tenía lo dejó», describe en su vídeo Rudy Ruymán, que no ha escatimado en piropos a la labor de los agentes.

«Se han portado muy bien contigo. Era importante que recuperase el teléfono por todas las fotos y recuerdos que tenía, y ellos se implicaron desde el primer momento. Ojalá todos los municipios tengan agentes de la Policía Local como ellos».