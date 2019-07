El abrazo más esperado

La tonadillera ha acudido hoy a las instalaciones de Mediaset para grabar la promoción de su próximo trabajo con la cadena, será jurado de Idol Kids, y tras atender esta mañana a las cámaras de El Programa de Ana Rosa, ha abierto las puertas de su camerino a Sálvame.

Paz Padilla acompañada de Víctor Sandoval y Gustavo González han buscado a la cantante por los pasillos, dando con ella finalmente en su camerino. Y entonces se ha producido una escena totalmente impensable, Isabel Pantoja ha entrado ante las cámaras de Sálvame en directo. Se ha fundido en un abrazo con la presentadora y los colaboradores, a los que ha agradecido su apoyo durante su paso por Supervivientes.

Luego ha subido su sobrina Anabel, a la que ha abrazado de lo más cariñosa y le ha pedido que no sufra por defenderla, «que no me tienes que defender de nada», bromeada ante la colaboradora enamorada. Pero el encuentro más esperado y sorprendente ha sido con Mila Ximénez.

Después de ser enemigas durante mucho tiempo, la colaboradora y la tonadillera se han fundido en un abrazo. «Ahora me van a llamar pelota, pero ven para acá», ha declarado Mila dándole un abrazo a Isabel, quien confesaba: «Ahora es cuando te estoy conociendo». «¿Por qué no me querías?» le ha preguntado Isabel durante en el reencuentro, a lo que Mila ha respondido que no sabía, para volver a darse un cariñoso abrazo.

Isabel ha aprovechado para confesar que durante su paso por Honduras lo ha pasado muy bien por todo el cariño que ha recibido del público, pero que ha sido muy duro. También ha aprovechado para defenderse: «Cantora es mi casa y estoy feliz dentro de Cantora. Es la casa de mis hijos, mis nietos, mi familia, mis amigos...», invitando así a Mila Ximénez. A quien no ha declarado si ha invitado es a Chelo García Cortés el próximo 2 de agosto a su cumpleaños.

Paz Padilla le ha preguntado por el dolor que le ha podido causar Sálvame durante estos años, a lo que ha respondido: «No hace daño quien quiere sino quien puede. Han sido diez años hablando de una persona sin conocerla pero aquí han pasado dos cosas. O te unes a tu enemigo o te lo echas a la espalda... Hasta q hable con la persona adecuada y vine con todo mi corazón y mi alma».

«He llorado mucho, he sufrido mucho, lo he pasado muy mal pero con los comentarios de Sálvame no por que estaba acostumbrada. Raro era el día pero ya me daba rabia que no me nombrasen», ha bromeado la cantante.

Sin embargo, Gustavo González ha puesto el toque amargo al momento, preguntando a Isabel por sus hijos y la mala relación entre ambos, enfrentándose la cantante al paparazzi asegurando que «problemas con los hijos tenemos todos, incluido tú».