Diego Boneta, el “It Boy” mexicano

Comienzos en el espectáculo

Nace en Ciudad de México en noviembre de 1990 en una familia bien con padres formados en el área de ingeniería, según desvela el diario uruguayo, “El País”. Su madre tiene ascendencia puertorriqueña y española, mientras que su padre es mexicano como él, al igual que sus dos hermanos: Natalia y Santiago.

Diego es el mayor, estudió en un colegio bilingüe hasta que empezó con su carrera en televisión. Fue entonces cuando le pusieron una tutora para seguir avanzando en sus estudios, a la vez que trabajaba en telenovelas.

Una de las más sonadas de su carrera fue su participación en la serie adolescente“Rebelde”, donde interpretaba a un artista y tocaba su propia música, lo cual le benefició mucho para darse publicidad y sacar así su primer disco, “Diego”.

La serie triunfó en Brasil y eso le llevó a hacer una versión en portugués y a tocar en el gigantesco estadio de Maracaná de Río de Janeiro delante de 120.000 personas.

En 2008 saca su segundo álbum, “Índigo”, con versiones en inglés de los singles “Perdido en ti” (“Losing Me”) y “¿Cómo me amarías?” (“Show me the ways”). Por este trabajo fue nominado al premio MTV como mejor solista del año.