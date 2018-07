Dhafer Youssef: «Mi música une lo simple y lo difícil»

- ¿Cuáles fueron sus primeras influencias artísticas?

Mis primeras influencias musicales fueron diversas: Miles Davis, Bach y Carl Orff, entre otros. Hasta los veinte años estuve muy influenciado por los clásicos de la música coránica.



- ¿Cómo será su concierto en el festival de Jazz de Canarias? ¿Qué estilo percibiremos como predominante?

Tocaremos los temas de mi último álbum, Diwan of Beauty and Odd. Me acompañarán un pianista, un bajo doble, ambos norteamericanos, y un percusionista, un músico húngaro radicado en Estados Unidos. Los temas que haremos son todos creaciones mías, sin la pretensión de enmarcarse en un estilo concreto. Me interesa la creación pura que permita al público hacer sus propios descubrimientos. Me interesa mucho la improvisación y la utilización de la voz como un instrumento más, para interpretar e improvisar. Pretendo crear mi propia voz, mi propia música.



- ¿Qué criterios utiliza para seleccionar a los músicos con los que toca?

Me interesa, sobre todo, que sean únicos, que aporten algo especial, personal. También es muy importante para mí compartir con ellos la experiencia humana, la buena conversación, la comida, etc.. Pero, lo más importante, como le decía, es que sean únicos.



- Usted nació en un pueblo del Sahel. ¿Qué tipo de música oía usted allí antes de salir de Túnez?

Oía todo tipo de música: clásica, jazz, música tradicional tunecina, música moderna. Me interesaba todo.



- ¿Por qué eligió usted el laúd como su instrumento principal?

Porque es uno de los sonidos más bellos de la Tierra. Nací en Túnez, donde es un instrumento muy utilizado, así que esos fueron los dos factores principales.

- ¿Cuándo empezó usted a interesarse por el jazz?

Un poco antes de marcharme de Túnez. Pero fue al llegar a Viena cuando realmente lo descubrí de verdad. Visité muchos clubs y conocí a muchos músicos de jazz, sobre todo norteamericanos. Viena supuso una gran oportunidad para sumergirme en ese tipo de música.

- ¿La música que hace usted actualmente es bien recibida y aceptada en su país?

Sin ningún tipo de problema.



- ¿Cuáles han sido los momentos más relevantes de su carrera artística?

Todos los momentos han sido importantes para mí, incluso los momentos más duros. Alguno de los momentos más relevantes ha podido ser cuando he tocado con un músico desconocido que me ha aportado muchísimo. He descubierto que cualquier experiencia puede convertirse en una puerta para descubrir lo desconocido.



- ¿Qué intenta transmitir con su nuevo álbum 'Diwan of Beauty and Odd'?

Mezcla conceptos opuestos, contrarios, como la belleza y la fealdad, la justicia y la injusticia, bueno-malo, como la vida misma. Mi música pone en contacto lo simple y lo difícil. A través de la música intento que las cosas duras, difíciles, puedan sonar simples.

- Está usted ahora haciendo un tour por España. ¿Se siente bien actuando en nuestro país?

Por supuesto que sí. Es para mí un gran honor, y también un gran reto, tocar en España.



- ¿Está de acuerdo con la idea de que los músicos son migrantes eternos? ¿Como ve usted la situación de la migración en Europa?

Las personas han emigrado siempre, como las aves. Está en la naturaleza. Nadie le pregunta a un pájaro por qué vuela de África a Europa, o viceversa. Las personas lo hacen para intentar conseguir unas mejores condiciones de vida. Yo me considero un migrante de la cultura. No tuve que emigrar a Europa buscando una vida mejor, sino para aprender y para crear mi propia música. No he sido un emigrante desesperado por sobrevivir, pero me considero igual que todos los demás migrantes. También en España hay muchos jóvenes preparados que emigran a Alemania para conseguir un trabajo. Eso es bueno para Alemania, y no tan bueno para España. En fin, estamos hablando de un fenómeno natural, y no podemos hacer nada contra la naturaleza. En todo caso, es mi opinión, y no le pido a nadie que cambie la suya, pero sí que escuche y comprenda a los demás. Nunca se sabe, pero cualquier día cualquier persona, usted mismo, puede necesitar ayuda.



- Esta es su segunda visita a las islas Canarias. ¿Cual es su impresión de nuestras islas?

Estas islas son muy especiales. En todas ellas he encontrado que la gente es muy amable. El tiempo es fantástico. La vida aquí es estupenda. Es lógico que la gente venga mucho aquí, porque es un sitio donde uno se encuentra muy bien. Me parece un lugar muy bello y tranquilo. También me gusta mucho el que la gente es muy sonriente.