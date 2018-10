—Sí, se trata de un disco mucho más personal, más intimista. En los dos anteriores, Globalización y Hope, era más reivindicativo, más guerrero y también más efectista en el estilo. Pero aquí descubrí que ya no quería demostrar nada, sólo llegar al corazón de la gente, lo que se consigue con el amor, no se consigue con nada más.

—Sí, se trata de un disco mucho más personal, más intimista. En los dos anteriores, Globalización y Hope, era más reivindicativo, más guerrero y también más efectista en el estilo. Pero aquí descubrí que ya no quería demostrar nada, sólo llegar al corazón de la gente, lo que se consigue con el amor, no se consigue con nada más.

—Sí, se trata de un disco mucho más personal, más intimista. En los dos anteriores, Globalización y Hope, era más reivindicativo, más guerrero y también más efectista en el estilo. Pero aquí descubrí que ya no quería demostrar nada, sólo llegar al corazón de la gente, lo que se consigue con el amor, no se consigue con nada más.

«Se valora lo de fuera»

Sobre la música que se hace en Canarias

«Se hace muy buena música aquí, la pena es que el público suele valorar más lo que viene de fuera sólo por el hecho de que viene de fuera. Como si eso ya lo hiciera bueno. Lo mismo ocurre con los elementos tradicionales. Yo uso la Kora africana siempre que puedo. Si aquí un grupo moderno sacara en escena un timple o unas chácaras lo tacharían de raro, y es una pena. Habría que hacer como con la buena comida de siempre, cuando a un niño no le gusta un potaje se lo damos en puré. Quizás habría que buscar la forma de presentar la música de las islas de otra manera para que guste más», afirma.

¿Un deseo?

«Lo mejor para la gente de aquí, que podamos seguir dedicándonos a lo que nos gusta, que demos con la clave de lo que el público quiere. A mí me dicen que por qué no me voy fuera, que podría triunfar mucho más. Yo podría vivir en París si quisiera. Pero no quiero, soy canario y quiero trabajar aquí».