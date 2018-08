Demi Lovato. Sobredosis con fentanilo, lo que mató a Prince

EFE / Washington

Así lo adelantó TMZ, que relató que Lovato pasó el día en una fiesta en Hollywood y más tarde, en su casa, tomó este opiáceo sintético que ya acabó con la vida de Prince en 2016. Lovato ha cancelado sus conciertos en seis ciudades de Latinoamérica para luchar contra su adicción al alcohol y las drogas, según la promotora Live Nation en un comunicado ofrecido a CNN.

«Desafortunadamente, Demi Lovato ha cancelado las fechas de su próxima gira Tell Me You Love en Suramérica, mientras se concentra en su recuperación». La promotora no dio detalles sobre el estado de salud de Demi Lovato, que estaba en un centro de rehabilitación situado fuera de California.

Según publicó el portal especializado en noticias de famosos TMZ, Demi Lovato dejó temporalmente ese centro de rehabilitación para acudir a Chicago, donde acudirá a la consulta de un psiquiatra especializado en enfermedades mentales y la lucha contra las adicciones.

Lovato, de 25 años, fue hospitalizada el 24 de julio en un centro sanitario de Los Ángeles (California). TMZ aseguró que se trató de una sobredosis de heroína y que la artista fue hallada inconsciente por los equipos paramédicos que llegaron a su casa. Ahora parece que la droga fue fentanilo.