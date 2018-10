De Vigo: «‘Ana’ habla de un machismo que aún arrastramos»

La actriz María de Vigo interpreta en Ana (también a nosotros nos llevará el olvido), dos intensos papeles. La obra, dirigida por Mario Vega inspirándose en un texto escrito por Irma Correa, se estrena esta noche en el teatro Pérez Galdós cuyo escenario tarasladará a los espectadores a la endémica y avinagrada España de la década de los años .

Satur es una peluquera happy hour de barrio que oficia de consejera desde la aparente felicidad, mientras que Vivian es una inquieta fotógrafa francesa, cuyo espíritu independiente y ávido por descubrir el pulso de la vida, le conduce finalmente al desenlace que tiene lugar en esta producción que se permite recomponer el torrencial eco de dos piezas concebidas por Galdós e Ibsen, Tristana y Casa de muñecas.

El cariño que desde hace más de cuatro meses profesa la actriz gallega a cada una de esas dos modelos de mujer no le permite elegir. «Me parecen dos personajes riquísimos y con muchas aristas y recovecos vitales. Pero si tuviera que elegir, de Satur me quedo con su vitalidad y dinamismo y, de Vivian, con sus ansias de libertad», señala. En una misma escena la actriz incluso interpreta a las dos mujeres: «La escena Vivian-Satur es compleja ya que mis dos personajes se encuentran y relacionan en un mismo espacio. Interpretativamente ha sido un reto y a la vez un ejercicio que como actriz me parece un regalo inmenso».

Tanto Vivian como Satur se inscrustan en la vida de Ana, la otra gran protagonista que encarna Marta Viera y alrededor de la que pivota toda la acción dramática de la obra. A juicio de María de Vigo «Ana es el reflejo de muchas mujeres de la España de la época, en donde sus decisiones y libertades estaban bajo un yugo machista que hoy en día seguimos arrastrando. Es rehén de su tiempo y de la sociedad de una época en donde nuestras opiniones, deseos y libertades se veían sistemáticamente coartadas».

La actriz, que hace justo un año estrenó sobre el mismo escenario del Pérez Galdós la pieza basada en la vida de Billy Holliday, Lady Day, con dirección de Jorge Reyes, subraya que la propia concepción del montaje Ana es en sí misma «una propuesta moderna y con una dramaturgia contemporánea que abarca otras áreas, principalmente la escenografía, el diseño de luces y los elementos audiovisuales».