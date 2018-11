¿Cuánto ha costado la boda de Marta Ortega y Carlos Torretta ?

De lo mas caro fueron las actuaciones musicales, que costaron más 5 millones de euro. Sin duda, lo mejor la presencia del líder de Coldplay Chris Martin, Norah Jones y Jamie Cullum. El artista más caro ha sido Chris Martin, vocalista del Coldplay, que se habría llevado alrededor de 2 millones de euros por interpretar Viva La Vida, Yellow, Fix You y A Sky Full of Stars. El encargado de cerrar el show fue el DJ Mark Ronson, que se embolsó cerca de 900.000 euros, según The Telegraph.

No nos podemos olvidar de los vestidos nupciales. Marta utilizó uno para en enlace y otros dos para la gran fiesta celebrada en la finca familiar de Casas Novas (A Coruña). Pierpaolo Piccioli fue el responsable de confeccionar el look nupcial, y siendo una pieza única su precio puedes estar entre los 30.000 y 300.000 euros. Algo más económico era el traje elegido por el hijo del diseñador español, un Savile Row procedente de la más pulcra confección londinense, valorado en 2.500 euros.

El encargado de hacer las fotografías oficiales de la boda fue el afamado Peter Lindbergh. Se trata de uno de los artistas más cotizados y puede llegar a cobrar más de 100.000 euros por sesión de fotos.

Tampoco se quedó atrás el cóctel en el Real Club Náutico de A Coruña, todo por el módico precio de 28.000 euros. Y como no, el convite, ofrecido en el domicilio familiar por el reputado chef Pedro Solla, cocinero de Casa Solla. Comer en este reputado restaurante cuesta 94 euros por persona.

Y debemos serguir sumando y sumando hasta llega a la cifra ofrecida por el diario El Mundo, más de 20 millones de euros. ¿Qué piensan ustedes al respecto?, ¿ Se trata de lujo, vanidad, derroche ...?