«Colate le tira los trastos a todo el mundo»

Samantha Vallejo: «a Los Chunguitos no los conocía y los amo como si fuesen de mi familia»

Chance: ¿Qué balance haces de esta nueva edición de este exitoso programa, Masterchef? Samantha Vallejo: Vámonos, un Masterchef olé. Un Masterchef olé, flamenco lo que quieras, caaseta Masterchef. O sea todo el día cantando, todo el día bailando y además gente muy diferente. Yo creo que el año pasado era todo un poco lo mismo... Santiago Segura, Mario Vaquerizo, Boris Izaguirre... Todos del mismo perfil y tal. Y este año están Los Chunguitos, Ana Obregón, Ana Milán, Avellaneda, Tamara Falcó o sea son celebrities que solo les une las cocinas de Masterchef. Dios los crea y ellos se juntan en las cocinas de Masterchef. Esto es un caos.

CH: ¿Quién te ha sorprendido?

SV: A Los Chunguitos no los conocía y los amo como si fuesen de mi familia. Sí, les quiero y quiero que sean familia todo el resto de mi vida. Bueno, Yolanda Ramos por ejemplo yo tampoco la conocía pero ya es otra que es familia. Elena Furiase no la conocía y es tan ideal como sabía que era. Y luego pues eso, Ana Obregón, Ana Milán... Tamara Falcó es única. Única en su especie. Felix Gómez, tampoco lo conocía y es buena gente. Vicky Martín Berrocal también, que es genial porque se lo come todo ósea no ha dejado nada. El exceso de alimentos a comedores sociales no hemos donado nada en esta edición... Lo digo en broma pero muy divertido.

CH: ¿Y a quién llevarías a casa a que te cocine?

SV: ¿A que me cocine? Eso no te lo voy a decir. Estas preguntando muy lejos y no, no me dejan.

CH: ¿Han sido ordenados o le habéis tenido que dar algún tirón de orejas?

SV: Muchos tirones de oreja. Nos ha costado mucho enderezarles pero creo que lo hemos conseguido.