Chloë Grace Moretz, ‘It girl’ del momento

De gran personalidad, ha declarado que no se siente tratada igual que sus compañeros masculinos

Del terror a la ciencia ficción

Tras su primera aparición en televisión todas vinieron solas. Ha rodado películas de terror Carrie, 2013; de ciencia ficción, como The 5th Wave (2013); o comedias, como Kick Ass; y su segunda parte (2008 y 2013). Sin duda ese 2013 fue el año más ocupado para la actriz, quien llegó a rodar hasta cinco películas, que promocionaría al año siguiente, así que tampoco se aburrió en ese 2014.

Moretz trabajó en 2015 junto al atractivo actor Zac Efron en la secuela de Neighbors 2: Sorority Rising (2016), donde interpreta a la cabecilla de una hermandad universitaria que hace la vida imposible a sus vecinos.

Respecto a este personaje, Chloë afirmaba en una entrevista a un medio estadounidense que se veía «muy reflejada en ella, porque es una mujer fuerte que lucha por lo que cree y defiende sus ideales», aunque matizaba que no se veía mucho en ese papel de estar continuamente fastidiando a sus vecinos.

La joven de 21 años sigue las tendencias de su Generación Z. Se declara «feminista y activista, además de una gran defensora de los derechos del colectivo LTGB», ya que su hermano y manager, Trevor, se declaró homosexual y ha sufrido alguna agresión por su condición sexual. Su próxima película también está relacionada con esta temática, ya que la estadounidense interpreta a una chica homosexual que es llevada por sus padres a un «campamento cristiano de reconversión de gays», cuando estos descubren su gusto por las chicas.

El filme se titula The Miseducation of Cameron Post y se estrenó hace unas semanas en Estados Unidos y Francia, según fuentes expertas, al tratarse de cine independiente, es muy difícil que llegue al gran público a través de las pantallas habituales. Sin embargo, también le esperan los cines de Reino Unido para su próxima distribución.

Chloë es una mujer con gran personalidad que no se amedranta a la hora de denunciar la desigualdad y la misoginia. Según cuenta en una entrevista para The Times, «a los 14 años me doy cuenta de que no soy tratada como una igual ante el resto de mis compañeros (masculinos). Cuando en una reunión hay hombres a mi izquierda y a mi derecha, yo no soy escuchada, aunque posiblemente haya hecho más películas que ellos».

Igualmente, la revista Vanity Fair recoge declaraciones de la artista en las que afirma que varios compañeros actores la han «menospreciado y tratado mal», solo por el hecho de ser ella la protagonista del proyecto y no ellos.