Chiara Ferragni responde a sus fans

Así, la famosa influencer ha contado tanto en inglés y en italiano varios detalles sobre la producción de este documental y ha confesado que el largometraje lleva a cabo un retrato suyo ‘muy veraz y honesto’ y que gracias a él sus fans ‘podrán conocerla mucho más’. La también modelo y empresaria ha explicado además, que esta producción no solo habla de sus momentos de éxito de su trayectoria, sino también de los momentos complicados de su vida, incluyendo a las personas que la han traicionado.

Chiara también ha dejado claro que no tiene miedo de las malas críticas porque, según ha afirmado, si lo tuviera, no habría llegado a publicar las primeras fotos de su blog tiempo atrás. «En cualquier cosa que hagas no puedes pretender satisfacer a todos», ha asegurado la influencer.

Chiara Ferragni ha llevado a cabo una sofisticada estrategia para gestionar su éxito y actualmente cuenta con más de 17 millones de seguidores en Instagram, lo que ha hecho que el lanzamiento de este documental sobre su vida se haya convertido en todo un evento para el mundo del espectáculo.