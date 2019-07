Chabelita zanja los rumores de relación con Omar

La hija de Isabel Pantoja se ha mostrado bastante enfadada por todo lo que se está comentando desde que su expareja salió del concurso. De esta manera, la hermana de Kiko Rivera ha querido zanjar todos los rumores que ha habido esta semana sobre ella, ya que Kiko Hernández afirmó en el plató de Sálvame que nunca había terminado la relación con Omar Montes y aseguró que seguían juntos.

«Quiero desmentir a este señor -a Kiko Hernández- porque no tiene credibilidad ninguna, me tiene entre ceja y ceja. Yo no voy a darle la mayor importancia, me acuerdo que hace unos años dijo que estaba embarazada y en vez de reconocer que se había equivocado, dijo que había abortado» ha confesado Isa Pantoja en el plató de El programa del verano sin pelos en la lengua.

En cuanto a la invitación de Isabel Pantoja a Omar Montes para celebrar por todo lo alto su cumpleaños, ha confesado que ha hablado con su madre y le ha dejado claro que no quiere compartir el mismo espacio con el cantante ya que no se sentirá a gusto y mucho menos su pareja Asraf, quien sí que estará en Cantora con todo el clan: «Yo hablé con mi madre y me dijo que lo primero éramos nosotros para ella y bueno, ante todo es madre así que sobran las palabras. Yo me voy a creer a mi madre en este caso».

Sobre las declaraciones que ha hecho Omar Montes sobre ella esta semana, Isa Pantoja ha explicado que está un poco cansada de que hable siempre de lo mismo: «Habla del mismo tema de siempre, o sea de mí. Yo podría haberle puesto verde y no lo he hecho. Cuando terminó la relación se sentó en el Deluxe y aún así no le guardo rencor por eso. Nunca voy a hacerle daño a una persona a la que le tiene cariño mi madre. Me lo he tomado todo a risas hasta el día de hoy porque me estoy metiendo en un charco que no me gusta. Estoy harta de este tema, me está afectando a nivel mental ya».

«Yo no voy a hablar más de ti, ya paso porque sé que como me encuentre en algún lado contigo te voy a decir: ‘Hola’ y te vas a montar tus pajaritos. Conmigo como novio, no, yo no quiero nada. Deja de insinuar cosas porque a veces es peor las cosas que se insinúan que las que se dicen» ha continuado diciendo con un tono bastante enfadada y es que parece que la hija de Isabel Pantoja está cansada de lo que está diciendo el dj.