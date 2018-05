Caco Senante y Vicente Borland presentarán 'El bolero siempre llama dos veces'

Así, con una sobria puesta en escena y una pantalla donde se proyectarán imágenes, ambos artistas imprimirán contexto y sentido a las historias que encierran los éxitos del bolero. Estos dos músicos llevan ligados al bolero durante buena parte de su trayectoria profesional y ese gusto por el género se transmite al público durante toda la actuación.

En cuanto al repertorio de boleros que interpretarán van desde La paloma o Quiéreme mucho, hasta canciones que terminaron siendo boleros como Spanish eyes, My way o el tango El día que me quieras, entre otros.

Las entradas para este concierto ya están disponibles en las taquillas del Auditorio Alfredo Kraus donde pueden adquirirse en horario de 16.00 a 21.00 horas; y en el Teatro Pérez Galdós de 10.00 a 15.00 horas; así como en las páginas web www.auditorioteatrolaspalmasgc.es y www.auditorio-alfredokraus.com.