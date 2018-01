Braulio desata la polémica en las redes

Su disculpa

«¡Haya... Haya Paz!... Creo que el comentario puede resultar machista, aunque mi intención fuera otra... Si no le gustó a algunas personas, se borra y ya está... Hasta mi hija, que es muy puntillosa con esas cosas me ha dicho: «Ese comentario te quedó pelín machista... A veces en tus bromas te olvidas de que aquí no todos tienen el mismo sentido del humor... Tú quisiste reírte de los de tu generación, pero algunos no lo han percibido así», reza en su comunicado Braulio, que apostilló. «Nieva en Gran Canaria... El día está pa’ chocolate espeso y churros..... ¡Lo que me estoy perdiendo por estar tan lejos!», finaliza tras modificar el primer comentario en Facebook.