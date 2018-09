Boyd Holbrook y Olivia Munn, los bellos de ‘The Predator’

El actor que también fue modelo, Boyd Holbrook, tiene unas profundas raíces norteamericanas y no se avergüenza en mostrarlo. Nos recibe con una calurosa sonrisa y un llamativo sombrero oscuro. Lejos queda el aspecto desaliñado que exhibía durante la producción de la serie Narcos, y que tan bien se llevó para interpretar al villano del filme protagonizado por Lobezno (Hugh Jackman) titulado Logan”(2017). Más allá del sombrero -del que no se desprendió durante toda la entrevista- Boyd viste una camisa clara y pulcra y unos pantalones de ante bien planchados. Lejos queda la vida de superviviente de Nueva York.

La pareja asistió en Madrid al estreno de la última película de la famosa saga de ciencia ficción

Por su parte, Olivia Munn, demuestra por dónde van las tablas que ha ido adquiriendo frente a la cámara. No sólo su trabajo como actriz y modelo la avalan, sino su carrera de varios años en televisión (Attack of the Show! (2006-2010) hacen que se la vea más relajada que su compañero. Vestida elegantemente, sin demasiados alardes, se sienta después de Boyd y entre ellos se ve una complicidad animada. Ahora ambos son los protagonistas de The Predator, un filme de ciencia ficción y de acción, dirigida por Shane Black, y que debe su guión al propio Black y a Fred Dekker. Se trata de la cuarta entrega de la serie de películas Predador.

Visión humana

-- ¿Son ustedes fans de Predator y cuál de todas es tu favorita?. -Boyd Holbrook: Yo la vi de pequeño, No recuerdo qué edad tenía pero me dio mucho miedo, porque todo eso de la invisibilidad que tenía el depredador, que en sí mismo ya intimida bastante, me aterraba. Es una película clásica y, cuando oí hablar de la secuela de Shane Black, me apunté inmediatamente a participar. -Olivia Munn: La primera vez que vi la primera película de Predator fue cuando firmé el contrato. De pequeña mi madre no nos dejaba ver películas de miedo. Cuando la vi me encantó y aprendí por qué era una película de culto. -- ¿Cómo fue la creación de sus personajes?. - BH: En la película de «Logan» me hice amigo de un entrenador que fue parte del equipo y mi personaje tiene un poco los mismo orígenes. Le pedí que me planteara retos. La verdad fue un poco osado por mi parte (risas). - OM: Mi personaje es una bióloga evolutiva y tiene que ver cómo evoluciona la criatura en el tiempo. En la vida real mi hermano se está sacando el doctorado en Física, y solía llamarlo preguntándole cómo haría él si esta fuese una situación real y si el depredador existiera de verdad. Básicamente le preguntaba si el lenguaje científico tendría sentido y esas cosas. Él iba repasando conmigo e íbamos llegando al punto. Mi hermano me decía que, si algo como el depredador existiese, todo sería así, que todo esto sería posible. Por otro lado, en el rodaje aprendimos a usar armas, vinieron expertos del ejército para enseñarnos táctica, e hice parte del entrenamiento militar con los chicos, pero ellos hicieron entrenamiento militar mucho más extremo. -- ¿Quién ganaría en una pelea, Logan o Predator?. - OM: Es una pregunta buena, pero sin duda quien mejor la responderá es mi compañero, porque Boyd estuvo en las dos. De todas maneras, Logan no ha tratado su cuerpo como un templo, así creo que ganaría el depredador (risas). - BH: Bueno yo sobreviví al Depredador (risas). Aunque en realidad no gané a Logan, así que... Pero creo que entre ellos dos sera el depredador el que ganaría. -- ¿Qué superhéroe les gustaría ser?. -- OM: Yo ya he hecho de Psylocke en X-Men Apocalipsis. Quizás a Boyd le gustaría ser el nuevo depredador, pero seguro que se cabrearía con ese traje tan pesado. De hecho, teníamos unos especialistas que tenían unos trajes muy grandes y, durante el rodaje, uno se desmayó por el calor que hacía con eso puesto. ¡BH: Efectivamente, yo siempre he querido ser invisible, me gustaría ser invisible, al igual que el depredador nuevo.

Boyd Holbrook, paciencia y perseverancia

Cuando Boyd comenzó a actuar en películas, empezó desde abajo. A pesar de ello supo elegir muy bien sus papeles, ya que su primer trabajo fue con Gus Van Saint en Milk (2008). Tenía todo lo que Hollywood busca siempre, juventud, talento y es atractivo, por lo que era cuestión de tiempo que le fueran surgiendo más papeles. A lo largo de siete años fue encadenando papeles menores hasta que tuvo su oportunidad como protagonista en Little Accidents (2014) de Sara Colangelo. Había necesitado ese tiempo de maduración, pero Hollywood ya podía recoger la fruta en su punto. Los ritmos que maneja la industria del cine son diferentes al del resto y, para Boyd, hacía tiempo que se le había agotado la paciencia y el dinero. Consumido su último cartucho y viviendo en el sofá de su agente durante unas semanas, hizo una última entrevista. Una entrevista que le catapultaría a la fama. El agente Steve Murphy de la DEA fue el papel que le dio a conocer por todo el mundo. Narcos no sólo fue un rotundo éxito de crítica, si no que ha conseguido estar en boca de todos. El personaje de Holbrook no sólo es uno de los pilares fundamentales de la serie, si no que es el narrador omnisciente y punto de vista del propio espectador. Después de Narcos vino Logan, el western crepuscular de superhéroes protagonizado por Hugh Jackman. En Logan interpretaba a Pierce, el villano de la cinta y obsesionado por capturar a la pequeña Laura, mostrando que Boyd Holbrook es algo más que una cara bonita.

Olivia Munn, sin miedo a las cámaras