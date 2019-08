Belén Esteban vuelve de La Toscana

A pesar de que muchos han comentado que esta ha sido la luna de miel ya que se casó el 22 de junio, ella misma ha desmentido que este viaje se tratase de esa celebración, ya que como bien comentó en su día, el viaje de novios lo realizará cuando pase más tiempo.

«No, ya lo dije cuando me casé, esto no ha sido la luna de miel» se ha reiterado Belén Esteban. Además, se ha mostrado bastante alterada al ser preguntada sobre la enfermedad que está atravesando Kiko Matamoros y pide a los medios que no quiere saber nada del programa donde ella colabora: «No he visto nada y no quiero que me contéis nada, no quiero saber nada. Escuchadme de verdad, no quiero saber nada, el dijo que le mande un WhatssApp, quiero desconectar y así lo quiero hacer» ha confesado la Esteban.

La princesa del pueblo ha regresado con otra casa de su viaje pero parece que con el mismo mal humor y pide a la prensa que la dejen en paz porque lo primero que quiere hacer tras pisar tierras madrileñas es fumarse un cigarro: «Totalmente, ¿me dejáis que quiero fumar?».