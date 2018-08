Asia Argento. Desmiente haber acosado a un menor

De esta forma, Argento desmiente la acusación de haber llegado a un acuerdo extraoficial con Bennet, con el que trabajó en la película El corazón es mentiroso en 2004 y quien ha asegurado que la actriz le acosó cuando él era menor y le pagó 380.000 dólares a cambio de su silencio.

«Niego y me opongo a la información del articulo del 20 de agosto de 2018 del New York Times que ha circulado tanto por la prensa nacional como por la internacional», afirmó la actriz en el comunicado para añadir que «se siente realmente sorprendida y dolida» al haber leído «estas noticias que son absolutamente falsas». Asimismo, señala que se trata de una «persecución» hacia su persona y que asumirá todas las iniciativas que aboguen por su seguridad en los «lugares competentes». La actriz italiana de 42 años explicó también que ambos mantuvieron una relación de amistad durante años y ha reconocido que si le dio dinero pero no para acallar el supuesto abuso sexual, si no por que él se lo pidió como ayuda personal en un momento en el que estaba sufriendo «problemas económicos muy graves».