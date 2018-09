Amaia Montero arremete contra Malú en redes: «Me ha llamado gorda»

"Me ha llamado gorda y punto", ha resumido la exmiembro de La Oreja de Van Gogh en una serie de mensajes que acumulan ya más de un millar de comentarios y retuiteos.

El origen de la polémica se encuentra en unas declaraciones de Malú al diario El Español en las que, a preguntas de una periodista sobre el caso de Montero, achaca al machismo las críticas que sufren las cantantes femeninas por su peso.

"A muchos cantantes que físicamente no están para arañarte la cara nadie los critica. Sigue ese machismo de que la chica tiene que ser la perfecta, la guapa, la potente, la tal. Yo me he negado durante toda mi vida a ese tipo de canon, es que te destruye. Y lo de Amaia Montero me parece genial: ¿por qué Amaia tiene que estar delgada? ¿Por qué?", cuestiona.

En respuesta, la interpelada publicaba un primer mensaje en su perfil oficial de Twitter con el que daba a entender que no se había tomado bien la supuesta defensa de su compañera: "¡A la Victoria Secret de Malú, ojalá todas fuéramos tan guapas y sobre todo tan delgadas como tú!".