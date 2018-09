Alan Alda y su batalla contra el Parkinson

Del Bronx a los Globos de Oro

Por aquella época conoció a suactual esposa, Arlene Alda a quien, al igual que a Robert, le apasionaban las artes: fue música, y después fotógrafa y escritora.

Sus primeros papeles fueron en el teatro. De hecho, en 1966 protagonizó el musical The Apple Tree en Broadway, que le valió una nominación como mejor actor a los premios Tony en la categoría de musicales. En su extensa filmografía hay películas como o The Moonshine War (1970), de Richard Quine; The Mephisto Waltz (1971), de Paul Wendkus; California Suite (1978), de Herbert Ross; o Murder at 1600 (1997), de Dwight H. Little; The Aviator (2004), de Martin Scorsese (que le valió una nominación a los Óscar) o The Longest Ride (2015) de George Tillman Jr.

Incluso participó en películas del director Woody Allen, con quien el actor mantiene una estrecha amistad, como Crimes and Misdemeanors (1989), Manhattan Murder Mystery (1993), o Everyone Says I Love You (1996).

Uno de sus papeles más recientes fue como parte del elenco en la serie Horace and Pete (2016), interpretando al tío Pete. No obstante, la serie a la que Alda debe la fama es, sin duda alguna, MASH, con el laureado papel de Hawkeye Pierce.

Como curiosidad, el propio Alan fue miembro del Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales en Reserva de los Estados Unidos (ROTC), por lo que sirvió durante un año en Fort Benning, y luego seis meses en Corea.

Alda también ha dirigido y guionizado cuatro películas: The Four Seasons (1981), Sweet Liberty (1986), A New Life (1988) y Betsy’s Wedding (1990). También fue guionista del filme The Seduction of Joe Tynan (1979). En todas ellas, hizo también de actor.