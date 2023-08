Genoveva Casanova sufre una embolia que le ha causado un infarto pulmonar y un derrame

Susto para Genoveva Casanova. La exmujer de Cayetano Martínez de Irujo ha sufrido una embolia pulmonar que derivó en un infarto pulmonar y un derrame, lo que ha obligado a permanecer ingresada en un hospital de Madrid durante más de una semana. La mexicana ya está en su domicilio madrileño junto a su familia tras recibir el alta el pasado viernres 28 de julio.

Casanova empezó a padecer fuertes dolores en la espalda, pero creyendo que sería una contractura muscular y que mejoraría con el trascurso de los días, optó por no acudir al médico, según publica la revista ¡Hola!. Como los dolores no sólo no remitían, sino que iban cada vez a peor, al cuarto día decidió acudir a Urgencias del Hospital Universitario Moncloa, donde quedó ingresada durante ocho días.

La exmujer de Cayetano Martínez de Irujo ha estado acompañada durante este complicado trance de salud por sus hijos y por el duque de Arjona.

Una embolia pulmonar consiste en la formación de trombos en el sistema circulatorio que detienen el flujo de sangre hacia una arteria de los pulmones.