Genoveva Casanova, en el maletero de un coche para esquivar a los paparazzis

Que Genoveva Casanova hace todo lo posible para que no se le tomen imágenes desde que saltara a la luz su paseo madrileño con el entonces príncipe Federico de Dinamarca, actual rey de los daneses, era algo sabido. Pero era difícil imaginar hasta qué punto habría llegado su obsesión por esquivar los objetivos de los fotógrafos, más aún, después de conocerse su fichaje por 'El Desafío', programa con el que supone su regreso a la televisión. La mexicana llegó al plató el primer día de rodaje tapándose la cabeza con una manta en una imagen por la que ha sido muy criticada, pero más aún ha llamado la atención que, según ha retado el paparazzi Raúl García en 'Espejo Público', saliera escondida en el maletero del coche.

Después del primer día, cuando se la vio con la consabida manta, el segundo día apareció el mismo coche con el mismo conductor, pero esa vez bajaron en parte la ventanilla de vehículo para mostrar que la mexicana no iba en el interior. «Iba en el maletero», ha asegurado el fotógrafo. Un comportamiento que ha sido muy comentado en diferentes programas de televisión. Sin ir más lejos, la presentadora de 'Fiesta', Emma García, expresaba en estos términos su opinión: «Yo, antes de ir en un maletero, pido un coche con los cristales tintados. El caso no es meterse, es aguantar y después salir. Yo esto no lo he pillado».