Un fascinante viaje al singular mundo del ron

Existen muchos destilados que, casi de manera automática, relacionamos con el hedonismo y el placer que experimentamos al beberlas. La ginebra, tan en auge en los últimos años, el whisky de malta o el gran champagne francés son ejemplos claros de esta relación entre producto y disfrute. Hay numerosas referencias bibliográficas especializadas en estos destilados que dan buena fe del gran mercado que acapara, y sobre todo de la gran cantidad de personas interesadas en profundizar en él.

No es el caso del ron, que a pesar de su antiquísimo origen sigue siendo uno de los grandes desconocidos. Alfredo Martín, propietario de El Gabinete Gastronómico, en la capital grancanaria, ha querido profundizar y «desmantelar muchos mitos consolidados acerca del ron». El sabor del ron, su última obra editada con gran éxito, ha supuesto una auténtica biblia del ron, probablemente la más completa que se haya escrito, en gran parte porque el conocimiento del autor es internacionalmente valorado. Martín, grancanario de nacimiento, atesora numerosos reconocimientos en todo el mundo gracias a sus publicaciones e investigaciones que ha ido completando a lo largo de muchos años y por supuesto muchos viajes.

Origen y futuro. El sabor del ron va más allá del simple análisis de los diferentes rones que ofrece el mercado. Es un recorrido por el origen de la bebida, su relación con las diferentes etapas de la historia, y el futuro esperanzador que, según el autor, le espera. Vista, olfato y gusto juegan papeles fundamentales a la hora de poder apreciar en su totalidad la aportación que supone este libro. Según Martín, «cuando hablamos de bebidas hedonistas son aquellas que son ricas en sustancias volátiles, y esas son el ron, que es la que más tiene, el whisky, el cognac y el armañac». Con este libro no quiere sentar cátedra, porque tal y como insiste, «yo no tengo un negocio, tengo una pasión que me encanta y es mi vida».