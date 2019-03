Tostas de atún rojo (con mayonesa picante)

El pasado día 19 saltó la noticia en Canarias7 “Primeros ejemplares de la zafra del atún en Mogán” contándonos que el gran atún capturado en Mogán iba derechito al Mercado Central. A mí de repente me entró la ansiedad por hacerme con un buen trozo y como mi horario no es compatible al del Mercado entre semana puse todas las alertas a mi padre para que corriera. Esto viene a ser casi lo mismo que cuando vemos el anuncio de ZARA rebajas y llevamos toda la temporada viendo cositas y aparcándolas hasta que alcancen mejor precio, total para después llegar, recorrerte la tienda de arriba a abajo, salir con cuatro trapos que con alta probabilidad no me pondré nunca que como mucho los usaré para la playa y mis ansiadas prendas que llevo meses ojeando, se las lleve alguna más rápida y ya les garantizo que podría ser cualquiera. Pero no, con el atún no me iba a pasar ni tan siquiera algo parecido. Por no dejarles en ascuas les diré que no conseguí atún, del de Mogán, pero como dicen que no es bueno quedarse con las ganas porque te salen manchas (dichos de viejos) seguí las siempre excelentes recomendaciones de mi amiga Dolores, me fui a Makro y compré congelado. Está muy bueno, sabor y textura ideales, pura crema también y libre de anisakis porque ya está congelado. También llevo un tiempo comprando las bandejas de Unión Martín en Mercadona y está buenísimo (lo tienen en la nevera al lado de la pescadería) pero igualmente hay que correr para conseguirlo. Así que no sé si me saldrán manchas por otras cosas pero mi atún me lo comí, mi hija sonrió de oreja a oreja cuando vio lo que le tocaba de cena y para la próxima alerta sobre atún en Canarias7, prometo ponerme las playeras de running y a los niños que los lleve papi al cole porque un pedazo será mío. He dicho. Para cuando lo consiga les contaré cómo hacer el mejor tartar de atún del mundo y no, no soy presuntuosa. Ya lo verán....

TOSTAS DE ATÚN ROJO

INGREDIENTES:

500 grs. de atún rojo.

½ vaso de salsa de soja

1 Guindilla encurtida

2 cucharas (tamaño sopera) de mayonesa

4 tortillas de trigo (también se pueden usar las de maíz y así pueden convertir la receta en apta para celíacos)

Unas hojitas de cilantro (sin tallo)

1 Cebolla morada

Aceite de Oliva

2 aguacates maduros.