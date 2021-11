Cumbre hispanofrancesa en Gastronomika

«Durante años se ha querido enfrentar a los cocineros franceses y españoles, pero esa visión ha quedado obsoleta», decía Alain Ducasse sobre el escenario de San Sebastián Gastronomika - Euskadi Basque Country. El chef con más estrellas Michelin del mundo -nada menos que 21 ha logrado a lo largo de su carrera- recibió este lunes el homenaje de sus compañeros de profesión durante la jornada inaugural de un congreso se ha propuesto tender puentes entre las dos grandes potencias culinarias del mundo. Si alguna vez hubo rivalidad entre los chefs de ambos lados de los Pirineos, este lunes todo fueron elogios y reconocimiento mutuo. Juan Mari Arzak entregó a Ducasse el bastón de mando, Pedro Subijana e Hilario Arbelaitz reivindicaron su formación afrancesada y Andoni Aduriz afirmó que «la alta cocina tal y como la conocemos no sería posible sin lo que hemos aprendido de Francia». Diplomáticos con delantal para una cumbre hispanofrancesa que trasciende lo gastronómico.

Ducasse llegaba a la capital guipuzcoana con un proyecto debajo del brazo que ilustra bien esa entente cordial entre ambas cocinas. Su nuevo restaurante efímero en París (ADMO) está concebido mano a mano con Albert Adrià, otro apellido de muchos quilates en la galaxia culinaria internacional. Ambos han encontrado una manera imaginativa de capear el temporal de la pandemia gracias a un espacio con vistas a la torre Eiffel donde servirán, solo durante cien días, un menú de lujo a 380 euros el cubierto.

A priori sus estilos de cocina parecen radicalmente distintos, pero ellos creen que «no tanto, partimos de la misma base, una gran materia prima y vocación de excelencia». Aseguran haber logrado tal compenetración que su exclusiva clientela no llega a distinguir qué platos son de uno y de otro.»Si Europa no tiene fronteras ¿por qué va a tenerlas la gastronomía?», reflexionaba el francés.

Queso de esperma de atún

Tiene sentido que en su regreso al formato presencial, el decano de los congresos culinarios quisiera reencontrarse con el país vecino, «el que más influyó en lo que ahora somos», apuntaba Benjamín Lana. Por el escenario del Kursaal desfilaron cocineros francoespañoles como Guillaume Gomez, de ascendencia andaluza, que ha sido nombrado recientemente embajador de la cocina gala tras ejercer como chef del palacio del Elíseo bajo cuatro presidentes. «Si la política divide a los hombres, la buena mesa los reúne», sostiene. O el «francés de Barcelona» Romain Fornell, que durante su ponencia sobre fondos y salsas, dio con la receta del éxito de ambos países: «La creatividad y el atrevimiento español, con el respeto y la solidez de la cocina francesa consiguen la mezcla perfecta».

Y solo de atrevimiento se puede calificar la ponencia de Ángel León, que cerró el congreso invitando a la concurrencia a probar un queso de estilo camembert elaborado con esperma de atún rojo. Pocos recuerdan que, antes de peinar la bahía de Cádiz en busca de nuevos alimentos, el gaditano pasó en Burdeos una temporada «durísima» en la que perdió más de 20 kilos. Su lugar estaba a muchos kilómetros de allí, pero esa disciplina y rigor en el trabajo aprendida de los maestros franceses le ha permitido convertirse en un cocinero cuyo talento no entiende de fronteras. Sus estudios en torno a plantas halófilas le han llevado a encontrar aceitunas marinas que no necesitan salmuera y va más allá de escuelas culinarias. León no solo busca llenar las mesas de su restaurante, sino alimentar al mundo de manera más sensata.

Gueridón de Oro

Por primera vez el Gueridón de Oro no ha ido a parar a un profesional de la sala sino a la bodeguera María José López de Heredia, cuarta generación al frente de Viña Tondonia, una casa histórica que a lo largo de 150 años ha permanecido ajena a las modas. «Si Francia ha sido importante para la cocina imagínense lo que ha sido para el vino y para Rioja», decía al recoger un galardón destinado a reconocer a esos otros «oficios que hacen que sentarse a la mesa de un restaurante sea especial».