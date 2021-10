La salud entra por la boca Chefs for Children reúne a 29 cocineros con estrella en un encuentro gastronómico que transmite la importancia de alimentarse de forma saludable desde la infancia

Una treintena de chefs de primera línea, la suma de 70 estrellas Michelin, 150 niños, el apoyo institucional del Ayuntamiento de Marbella y de Sabor a Málaga, toneladas de generosidad y pasión por la cocina son los ingredientes que guisa durante meses Pilar Candil, de Lima Comunicación y Eventos, para poner en marcha 'Chefs for Children'. Un evento que ha conseguido reunir en el Hotel los Monteros a 29 cocineros con estrella Michelin para promover la alimentación saludable entre los más pequeños bajo el lema 'Comer sano es divertido'.

Se trata de un acto que combina cocina y solidaridad sostenido en varias patas: la participación siempre altruista de figuras de la cocina española, la promoción de la alimentación saludable entre los niños y la colaboración con proyectos sociales a través de una cena solidaria. En esta edición, la tercera, contribuyen con Juegaterapia, para la construcción de un jardín de una de las azoteas del Hospital Materno Infantil de Málaga.

Esta mañana se ha presentado el evento con la asistencia de los 29 chefs, autoridades, la directora de proyectos y eventos de Juegaterapia y patrocinadores en una rueda de prensa celebrada en el propio Hotel Los Monteros. Después de tres cambios de fecha y de los numerosos inconvenientes derivados de la pandemia de covid-19, 'Chef for Children' ha vuelto a Marbella para «enseñar a los niños a alimentarse de forma saludable sin olvidarnos de los que más nos necesitan», señaló Candil.

Durante la presentación «emoción» fue la palabra más repetida por todos los intervinientes y que poder hacer felices a los niños pacientes oncológicos ayudándoles a salir de su rutina es una experiencia imborrable. Así lo contaron algunos de los cocineros que ya han participado en esta experiencia con anterioridad. Ramón Freixa ha asegurado que «se te queda grabado para toda la vida ver a esos niños luchar por salir adelante». Mario Sandoval, estuvo en uno de los talleres realizados en el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid y trabó una especial relación con Enzo tanto que sigue en contacto con él y con su familia. «Es siempre una experiencia inolvidable», ha afirmado mientras Paco Roncero ha resumido el objetivo común: «Intentar hacer la vida más sencilla y mejor».

La directora de proyectos y eventos de Juegaterapia ha agradecido profundamente la realización de este encuentro en el que ha anunciado que «con él se abre el proceso de recaudación de fondos para construir un jardín en la azotea del Hospital Materno Infantil de Málaga, para que todos los niños ingresado puedan disfrutar de un espacio de juego y de ocio al aire libre aunque estén hospitalizados».

Para la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, poder acoger 'Chefs for Children' es «una gran satisfacción» y «un lujo». «Si algo distingue a nuestro municipio es por volcarse con iniciativas interesantes y atractivas como esta en la que muchas personas han puesto su corazón para que sea un éxito». La regidora también ha puesto de relieve la importancia que para un destino como Marbella tiene la oferta gastronómica.

Durante el acto se vieron vídeos de talleres realizados con anterioridad y de la labor de Juegaterapia. Unas imágenes que conmovieron a los asistentes. Tanto que el director del Hotel Los Monteros, Fernando Al-Farkh ha subido a hacer su intervención con los ojos humedecidos. «Lo fundamental de este evento son la palabra chef, que ponen todo su corazón y la palabra children (niños)», ha recordado a la vez que ha calificado de un «auténtico honor poder apoyar y alojar este bonito encuentro».

Ha cerrado la presentación el vicepresidente primero de la Diputación de Málaga, Juan Carlos Maldonado, que ha puesto de relieve la importante labor de los cocineros para poner en valor los buenos productos de proximidad «dando la oportunidad a los pueblos de interior para evitar la despoblación». Además, ha hecho un reconocimiento expreso a los 29 chefs allí presentes de quienes dijo, «dan un ejemplo de la mejor sociedad en varias dimensiones».

Taller de cocina saludable

Tras el acto protocolario ha llegado el turno de los talleres. Los cocineros se han dirigido a los jardines del hotel donde 150 niños, 120 de los colegios Nuestra Señora del Carmen, Hermanos Gil Muñiz, Fracisco Echamendi, Los Olivos y Xarblanca; y 30 de la Fundación Andrés Olivares. Todos se afanaban en preparar recetas frías de cocina como ensalada de cous cous y verduras, huevos con atún y encurtidos, pintxos de pollo al pesto o brochetas y tartaletas de fruta con cremas de pistacho, vainilla o chocolate.

Los pequeños no podían contener la emoción cuando vieron aparecer a estas estrellas de la cocina. Las risas nerviosas se hicieron protagonistas pero pocos minutos después ya colaboraban codo con codo. Valeria, de once años, del colegio Xarblanca preparaba junto a algunos de sus compañeros el pintxo de pollo al pesto con patata, tomate y mozzarella y sorprende al contar que su plato de comida favorito es «la sopa de verduras». Gabriel, del colegio Francisco Echamendi también tiene once años y dice que «de vez en cuando ayuda a cocinar en casa». Su grupo ha preparado un cous cous con cítricos y caviar de vinagre, una esferificación en la que los pequeños han trabajado como si fuera un juego.

Para Sergio Torres, de Cocina Hermanos Torres, «la experiencia es enriquecedora tanto yo como todos los que tenemos críos pequeños sabemos no hay nada que te pueda preocupar más en la vida que la salud de tus hijos por eso estos actos son buenos para ellos pero también para nosotros. A pesar de las dificultades que tienen están con una ilusión tremenda y eso es una lección de fuerza y de vida»

Angel León es un habitual de esta citas. Para él «cocinar con los niños es un lujo. Yo tengo un niño y me los paso súper bien. Estar con ellos es bien fácil. Si el pretexto es cocinar, todo sale bien. Luego se podrá comer o no pero pasártelo bien, te lo pasas», sonreía mientras prepara junto a uno de los grupos de niños huevos rellenos: «Estamos aquí como sus ayudantes», ha afirmado el reconocido chef del mar.

Y es que, precisamente las sonrisas de satisfacción y de ilusión entre niños y adultos ha sido la seña de identidad de estos talleres en los que los más pequeños han aprendido cómo disfrutar de la cocina con ingredientes saludables.