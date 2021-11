Restaurante Marisquería Rías Bajas: un clásico de primer nivel que se viste de gala

Hay pocos establecimientos en las islas con la historia del Restaurante Rías Bajas. Con una clientela fija, de buen comer, este lugar, sito en pleno centro de Las Palmas de Gran Canaria, se ha hecho un nombre propio durante tres décadas al pie del cañón. Allí se han cerrado grandes negocios, se ha concentrado la alta sociedad, y sobre todo, se han degustado los mejores platos de la ciudad, ya sea en una de sus mesas, en su tradicional barra o en su magnífica terraza. Todo el que acude desea disfrutar de uno de esos lugares en los que un servicio excelente se da la mano con la mejor gastronomía -y su sentido homenaje a la cocina gallega.

Aunque la carta siempre está renovándose, la realidad es que los clientes siempre quieren volver por esos platos que les han cautivado durante años. Lo que Víctor Almeida, maître de Rías Bajas, denomina «los platos intocables que hacen que clientes de toda la vida quieran volver a degustar día tras día».

No hay grandes secretos en su cocina, más que el buen hacer y un género de una calidad excepcional. La reciente incorporación de carnes maduradas entre treinta y cuarenta días en forma de Entrecot, Chuletón Rubia Gallega o Wagyu no hacen sino confirmar esta premisa y se suma a su ya famosa selección del mejor pescado y marisco de las rías gallegas; legendario su bacalao con cebollas tiernas, su cogote de merluza bilbaína o su Cherne Espalda; y finalmente sus legendarios arroces caldosos.

El restaurante dispone de una completísima carta de vinos que combinan a la perfección con los platos clásicos del restaurante. O si lo prefiere, una caña bien tirada y el mejor jamón Cinco Jotas en su distendida barra.

Además, Rías Bajas tiene una de las terrazas más visitadas de la ciudad, un punto de encuentro que en el momento de leer estas líneas tendrá un mobiliario nuevo, moderno, acorde con los tiempos y con una iluminación cálida y acogedora para todos aquellos a los que les apasiona disfrutar de una buena sobremesa. Con el parking a escasos metros, todo son facilidades para pasar un rato inolvidable.

Este año, pasados los efectos devastadores de la pandemia, el Restaurante Rías Bajas está abierto a todas las comidas de empresa, familiares y navideñas que permita su aforo. En el teléfono 928 27 13 16 puede informarse de sus diferentes menús y alternativas, que son muy variadas, con la garantía de alta cocina que siempre ha proporcionado Rías Bajas. Además, los comensales más exigentes no deben perderse la Cena de Gala de Fin de Año, que promete ser uno de los acontecimientos navideños más importantes de la ciudad. Yo no me lo perdería.

Restaurante Marisquería Rías Bajas

Calle Simón Bolívar, 3,

Las Palmas de Gran Canaria

Teléfono: 928 27 13 16

Horario: de 13:00 h. a 23:30 h. ininterrumpidamente. Domingos noche y lunes cerrado