4 recetas para disfrutar de los alimentos de temporada del mes de junio

Me encanta el mes de junio, porque ya se adivina el verano y explotan en color, los puestos de los mercados. Te los encuentras llenos de frutas y verduras y tienes que someterte a un estricto auto control porque seguro que les pasará como a mí, que me las llevaría todas.

En junio llegan nectarinas, melocotones, ciruelas, peras sanjuaneras, paraguayos, la debilidad de mi madre, después de sus hijas. Los albaricoques, llenos de sabor, absolutamente en plenitud. Y la mención especial, con redoble de tambores, para las sandías, los melones y las picotas.

También llegan las habichuelas para hacértelas compuestas, con su papita su huevo duro y su pimentón. Los calabacines, pequeños, carnosos y firmes, ideales para pisto que al menos yo, comería a diario, porque también nos llegan los pimientos más carnosos. ¿Y qué me dicen de las ensaladas? Junio nos regala las mejores lechugas, las últimas coles, l os pepinos, los rábanos, las zanahorias y las cebollas más dulces. Si no comemos en esta temporada una ensalada diaria, algo no estaremos haciendo bien.

En pescados si que me vengo arriba, porque llegan los atunes, para romper todos los stock en las pescaderías y para deleite de los consumidores. Pescado versátil donde los haya, porque así, a bote pronto, se me ocurre preparar, tártar, tataki, atún en adobo, atún macerado, atún en escabeche, un sencillo sashimi con su corte correcto o simplemente a la plancha, con un toquito de soja y nada más o una buena salsa tártara. Al igual que el pisto, podría comerlo a diario.

Como resumen a tanto y tan bueno, les dejo nuevas elaboraciones con las que saborear el mes de junio en 4 recetas. Fáciles de hacer porque junio es mes de calle, de aprovechar las horas de sol y las temperaturas agradables, así que nada mejor que cocinar rico, sano y rapidito.

1. Ensalada de col, pepino y salsa tártara

Ensalada de col, pepino y salsa tártara / c7

Ingredientes

Una col pequeña

Un pepino mediano

Un huevo

½ cebolla dulce

1 cucharadita de alcaparras

Un pepinillo en vinagre

El zumo de medio limón

Aceite de oliva suave o virgen tipo Arbequina

Una cucharada de mostaza

Una cucharadita de sal gruesa.

Elaboración:

1. Lavamos y secamos bien la col y la cortamos en tiras lo más finas posible. Reservamos en una ensaladera.

2. Lavamos el pepino y, manteniéndole la piel, lo cortamos en rodajas, también lo más finas posible. Los incorporamos a la ensaladera junto con la col.

3. Hacemos una mayonesa, para ello disponemos un huevo en un vaso alargado de batidora eléctrica.

4. Sobre el huevo, incorporamos un toquito de sal y unas gotas de zumo de limón.

5. Cubrimos con aceite de oliva, o si lo prefieren con aceite de girasol y batimos, sin levantar la batidora del fondo, hasta que apreciemos que comienza a emulsionar.

6. Una vez que apreciemos que va tomando color amarilloso, vertemos en hilo aceite y comenzamos a mover hacia arriba y hacia abajo, el brazo de la batidora, hasta que tengamos la consistencia de mayonesa. Reservamos en la nevera. Si lo prefieren, pueden utilizar mayonesa envasada.

7. Cortamos el pepinillo en pedazos pequeños, más o menos del tamaño de las alcaparras.

8. Cortamos la cebolla en brunoise.

9. Incorporamos las alcaparras, la cebolla, el pepinillo, la mostaza y el zumo de limón a la mayonesa. Mezclamos y tendremos lista la salsa tártara.

10. Vertemos la salsa tártara sobre la col y el pepino y tendremos lista la ensalada que seguro triunfará este verano.

2. Atún rojo en escabeche

Atún rojo en escabeche / c7

Ingredientes

500 gramos de atún fresco en lomos o filetes de buen grosor.

Aceite de oliva virgen extra. Preferiblemente de la variedad Arbequina.

1/4 litro de vinagre de vino blanco.

1/4 litro de vino blanco seco.

2 dientes de ajo

1 cucharadita de pimentón dulce

1 zanahoria

1 cebolla

2 hojas de laurel

1 cucharadita de pimienta en grano

1 cucharadita de sal gruesa

Elaboración

1. Cortamos el atún en tacos, tamaño bocado.

2. Los secamos muy bien con papel de cocina y salamos con ½ cucharadita de sal gruesa.

3. Cubrimos el fondo de una sartén con aceite de oliva y sellamos, durante un minuto el atún por los cuatro lados, a fuego fuerte.

4. Una vez sellados, retiramos y reservamos.

5. En la misma sartén, sofreimos los dientes de ajo enteros pero, haremos una ligera presión sobre el diente ya pelado, para que libere su aroma durante el cocinado. Añadimos también la cebolla cortada en juliana, las zanahorias en rodajas y las especias (laurel y granos de pimienta). Sofreimos a temperatura media.

6. Cuando la fritura comience a reblandecerse, vertemos el vino blanco seco y subimos la potencia del calor para que se evapore el alcohol, durante 2 minutos.

7. A continuación, bajamos el calor a potencia suave y vertemos el vinagre y el pimentón. Rectificamos de sal y mantenemos al calor, durante 10 minutos.

8. Pasados los 10 minutos, incorporamos el atún al escabeche y apagamos el fuego, mantenemos la sartén sobre la placa para que el calor residual termine de cocinar el atún, sin que lo seque.

9. Una vez atemperado, guardamos en un tarro de cristal con cierre hermético y si queremos conservarlo, se mantiene hasta una semana en la nevera.

10. Si quisiéramos hacer más cantidad para conservarla más tiempo, debemos sellar con la técnica del baño maría, los tarros con el atún en escabeche.

3. Wok de noodles con cerdo teriyaki

Noodles con cerdo teriyaki / c7

Ingredientes

400 gr. de noodles (fideos)

300 gr. de filetes de magro de cerdo, sin grasa.

200 gr. de habichuelas

200 gr. de zanahorias

Agua

2 dientes de ajo

Ingredientes de la salsa teriyaki

80 ml de salsa de soja

30 ml de vinagre de arroz

2 cucharadas de azúcar moreno

2 cucharaditas de jengibre en polvo

1 cucharadita de aceite de sésamo

2 cucharaditas de agua

Elaboración

1. En un cazo incorporamos todos los ingredientes de la salsa, batimos a mano mientras la llevamos a ebullición. Una vez hierva, mantenemos a fuego bajo y removemos de vez en cuando. Apreciarán como se va reduciendo.

2. Mientras tanto, cortamos los filetes de cerdo en tiras finas. Reservamos en nevera.

3. Raspamos las zanahorias y las cortamos en bastoncitos.

4. Retiramos el hilo a las habichuelas.

5. Ponemos agua a hervir y cuando entre en ebullición, incorporamos los noodles el tiempo que indique el fabricante.

6. En un wok, calentamos dos cucharadas de aceite de oliva.

7. Una vez caliente salteamos los dientes de ajo, laminados y sin germen central.

8. Incorporamos las zanahorias, las habichuelas y las tiras de cerdo y salteamos a fuego fuerte.

9. Escurrimos ligeramente los noodles, una vez guisados y los salteamos junto con el resto de ingredientes, durante un minuto.

10. Vertemos la salsa teriyaki, mezclamos y a disfrutar.

4. Macedonia de frutas de temporada

Macedonia de frutas de junio / c7

Ingredientes

6 albaricoques

20 picotas o guindas

1 melocotón

2 paraguayos

2 ciruelas rojas

El zumo de medio limón

2 cucharadas de miel

Unas hojas de hierbahuerto o menta.

Elaboración

1. Lavamos muy bien toda la fruta dado que las utilizaremos con su piel.

2. Retiramos las pipas de las picotas y las dejamos partidas por la mitad. Cada fruta que vayamos cortando, la iremos incorporando en la fuente donde vayamos a macerar nuestra macedonia.

3. Retiramos las pipas de las ciruelas y las cortamos en gajos finos.

4. Retiramos las pipas de los albaricoques y los cortamos en gajos más toscos.

5. Cortamos el melocotón, retirándole la pipa y lo cortaremos en gajos finos.

6. Lo mismo haremos con los paraguayos.

7. Exprimimos el zumo de medio limón y lo vertemos sobre la macedonia.

8. Incorporamos las cucharadas de miel y mezclamos bien todos los ingredientes.

9. Tapamos y dejamos en nevera, al menos unas dos horas, para que la fruta vaya soltando todo el almíbar.

10. Opcional, podemos decorar con unas hojas de hierbahuerto o picárselo finamente por encima a la macedonia.