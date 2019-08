Receta: Solomillo de pavo laqueado

Recuerdo que el día que me animé a preparar esta receta, andaban por casa algunas de las amigas de mi hija la mayor. La verdad que fui muy valiente porque los sabores no les eran muy comunes y porque al ser la primera vez que la preparaba, podía ser que no estuviera buena o que no me saliera bien pero no, todo saló bien, a todas les gustó, todas repitieron y a medida que fueron llegando a sus casas sus mamis o papis me fueron llamando para pedirme la receta.