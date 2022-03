La receta de la semana: magdalenas caseras perfectas

Una de las meriendas más populares a lo largo de los años, son y seguirán siendo las magdalenas.

No creo que exista un dulce más característico que alegre un vaso de leche y por supuesto y por encima de todo, una buena magdalena no es, ni lo será nunca, un cup-cake ni un muffins.

Yo era intolerante a la lactosa, pero me encantaba prepararlas para que otros las disfrutaran. Me encantaba sentir como me concentraba para medir las cantidades exactas que requiere siempre la repostería. Yo solía estar en babia y hacer magdalenas era como un auténtico ejercicio de superación para mí misma. Puro crecimiento personal con el que me trabajaba la concentración.

