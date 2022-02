La receta de la semana: Queque de leche condensada

Mis tardes perfectas de invierno son esas de mantita y sofá. Si además es sábado o domingo, aparte de perfectas, me saben redondas y a queque o bizcocho, según le guste a cada uno llamarlo.

Me gustan de cualquier sabor y cuando me entra el antojo, hago uso de lo que tenga en la despensa. El de limón es mi preferido, pero no le hago ascos a ninguno.

Queque de naranja, de chocolate, de nueces, de manzanas con o sin pasas. Me meto en la cocina durante la sobremesa, enciendo el horno y empiezo a emocionarme, imaginándome el resultado.

Vea aquí la receta completa