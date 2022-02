La receta de la semana: Estofado de ternera

Esta receta, más que ninguna otra de mi repertorio, aúna todo lo que en mi casa significaba la cocina. Era algo así como el examen final que había que aprobar con nota porque, de alguna manera, podías demostrar todo lo aprendido.

Lo primero, la elección del producto. Por supuesto fresco y sin duda, el idóneo. No todas las partes de la ternera, se deben estofar.

Mi madre, maestra de este plato, lo prepara con rabadilla, pero les adelanto que a quien se lo he contado, siempre me responden que esa no es la más apropiada. Claro que lo dicen porque no les ha tocado con su varita mágica la diosa fortuna para premiarles con un estofado de mi madre en su mesa.

