La receta de la semana: cookies de chocolate

Mi olor favorito es el de galletas recién hechas. Me huele a casa, a hogar, a comienzo de otoño. Me reconforta. Esta es una de las primeras recetas que aprendí a hacer y a día de hoy, sigo haciendo la misma y no necesito sacar libretita para recordar los ingredientes. Al igual que recuerdo perfectamente como me colocaba de rodillas, sobre el taburete de mimbre de la cocina de mi madre porque no llegaba al poyete si no lo hacía. Con la paciencia de un santo, mi madre a ratos y mi abuela a otros ratos, guiaban mis pasos y me corregían a la vez que me explicaban. Sobre todo cuando llegaba el momento de hornearlas, era tan pequeña que no me dejaban ni abrir la puerta del horno para que no me quemara y a todo eso, es a lo que saben estas galletas.

Vea aquí la receta completa