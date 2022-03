Receta de la semana: auténtica lasaña

Después de dar a luz a mi tercer hijo, mi cuerpo pedía recuperarse a gritos. Sobre todo porque, entre el segundo y el tercero habían pasado tan solo 16 meses.

Tardé un tiempo en poder organizar mi tiempo. Tenía que dejar a dos niños de entre 3 y 1 año, más el bebé de poquitos meses, para que esas secuelas propias de los embarazos se fuesen disipando o, corría el riesgo de no poder levantarme con cierta agilidad.

Cerquita, justo en frente de casa, apareció como un santo sin aureola ni manto, un simpatiquísimo entrenador. Paolo de nombre, italiano de nacimiento y corazón.

Un día me preguntó como hacía yo la lasaña. Le expliqué mi plato y en su torpe y cariñoso castellano, me respondió, Vanesa, quella lasagne é finta. Vi mostro le vere lasagne. Traduciendo, mi lasaña no era ni parecida a la auténtica lasaña italiana.

Dos días antes de irse Bianca, su chica, me dio una libreta y me encontré 10 páginas con dibujitos de los ejercicios que debería seguir practicando y la receta de esta lasaña.

