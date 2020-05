Receta de souflé fácil de chocolate

Reconozco que el dulce no es mi fuerte pero a veces sucede que doy con un postre que me gusta y entonces me vuelvo adicta, hasta que, como con todo en la vida, me canso y un tiempo después vuelvo a dar con otro pecado.

Este es un souflé que siempre sube, solo hay que seguir los sencillísimos pasos de la receta y el resultado les sorprenderá tanto que seguro que la terminarán haciendo para presumir ante invitados. Y no solo por la buena pinta y los aromas que va dejando a su paso, sino porque al partirlo verán como brota el chocolate caliente en cascada cremosa y calentita, capaz de derretir cualquier helado que lo acompañe. Vea la receta completa aquí.