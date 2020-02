Receta de empanada de sardinas

Cada vez que he hecho esta empanada surte el mismo efecto. Llego a la mesa, la coloco y enseguida me asaltan con las preguntas por el relleno. Algunos hasta dan por hecho que es una empanada de atún y cogen pedazo y a la boca y en ese momento y con la boca llena me preguntan -¿sardinas? y yo, orgullosa, respondo afirmativamente.

El resto de comensales se extraña y algunos hasta dejan el recorrido de su mano a medio camino y no se animan a probarlo pero eso solo dura unos instantes, hasta que quien la ha probado empieza con esos sonidos tan comunes que nos salen de manera irrefrenable cuando lo que probamos está realmente bueno. Uuuuummmmm.