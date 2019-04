Quiche de tomate y berenjena

Ya no sé que tener en la despensa como tampoco sé cómo organizar el ropero, así que hasta que se estabilice un poquito la cosa toca tirar de recetas socorridas, aparentes, que no te dejen frío en el estómago y que si de repente a mediodía sale el sol, no te entre un sofoco después del almuerzo y para eso las quiches son ideales.

De todas maneras en futuras entradas colgaré la quiche de mi cuñado Jorge que tras muchas y muchas pruebas/ errores dio con el queso definitivo y el sabor de la quiche que su abuela le preparaba, acepté el reto e iré a por el próximamente....

Esta que les traigo es la receta a capricho de mi hija la mayor. Le encanta la berenjena así que cada vez que una receta la permite se la ponemos, ella feliz y yo más que contenta, porque cuando cocinas para los que más quieres nada como que les guste, repitan y te sigan pidiendo que la cocines cada vez que puedas y como la “niña” se me fue de viaje solidario a Tánger, al regreso quise tener preparado todo aquello que más le gustaba y de ahí esta quiche esperando por ella al igual que todos los que la queremos. Deseando verla y escucharla porque durante el tiempo que estuvo en Tánger apenas pudimos contactar con ella.

La quiche es suave y deliciosa, las historias que cuenta mi hija duras y tristes pero le robo aprendizajes que se trajo de equipaje y que espero la acompañen por el resto de su vida....

Ellos no querían nada de lo que yo tenía, ellos querían lo que yo era.

Pedían constantemente, pedían continuamente pero lo único que pedían era afecto y cariño.

Llegué llena de prejuicios y algo asustada pero solo me bastaron cinco minutos para quererlos y me va a costar el resto de mi vida olvidarlos.

En pocas, muy pocas ocasiones he sido tan feliz y me he sentido tan útil y necesaria.

Así que a partir de ahora, la quiche se ha llenado no solo de berenjenas... Seguro que cada vez que la cocine recordaré esa carita dulce que aún hoy en su adolescencia la acompaña, contándonos entusiasmada todo lo que había vivido, eso sí con los ojitos chiquititos de llorar por dejar atrás a aquellos niños a los que jamás olvidará y serán algo suyo para siempre.