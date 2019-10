Pedro Subijana, invita a visitar las rutas Saborea Gran Canaria

El cocinero, Premio Nacional de Gastronomía y propietario del restaurante Akelarre, manifestó que es un fiel visitante de Gran Canaria a donde viaja cada año con su familia y añadió que hay sitios recónditos maravillosos para conocer en la isla.

Gran Canaria ha mostrado su riqueza gastronómica en un stand en el que ha ofrecido una cata de café de Agaete, vino ‘De Sentidos’, premiado con la Medalla de Oro de la Cata Insular de Gran Canaria 2018 y quesos de cabra y oveja de Pajonales, Cortijo Caideros y Naroy, todos ellos representativos de la excelente calidad de las materias primas que ofrece la isla que luego se convierten en platos de alta cocina que para ser degustados por los millones de turistas que visitan el destino, señaló el consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Álamo.

Al evento también asistió la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto manifestó que el color y el sabor la gastronomía grancanaria refleja la personalidad de sus habitantes. La ministra aseguró que el 10 por ciento de los turistas internacionales eligen España por un motivo gastronómico, “es una tendencia que crece”, y que desde el ministerio se está haciendo promoción para que los visitantes conozcan España por su gastronomía acompañada de un buen vino de Gran Canaria.

El reconocido chef Ángel Palacios que cuenta en Gran Canaria con dos establecimientos, La Barra by Traddiction, en la capital grancanaria, y The Brasserie by Traddiction, en Mogán, fue el encargado de presentar la tapa que se pudo degustar en el stand de Saborea Gran Canaria, ‘Aguachile de higo tuno y naranja con medregal’.

Por su parte, el presidente de Saborea España, Adolfo Muñoz, indicó que en estos diez años de vida se ha producido un hermanamiento entre los destinos que pertenecen al club y resaltó que Gran Canaria está apostando fuerte por este club “es nuestra fuente de inspiración”.

Saborea España

Saborea España es un reconocido club destinado a potenciar el turismo y la gastronomía de España formado por 20 destinos turísticos nacionales y cuyo objetivo principal es conseguir que los productos locales de cada zona sean auténticas experiencias turísticas.

La isla pertenece a este club desde 2017 con Saborea Gran Canaria, una forma de poner en el mapa a la isla como destino de referencia culinaria internacional que muestra tres rutas principales en torno al queso, el vino y los productos ecológicos.