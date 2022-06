Un paseo lleno de sabor por el Mercado de Guía

A escasos 25 minutos, desde Las Palmas de Gran Canaria o a menos tiempo si eres de los que tienes la suerte de vivir en el Norte de nuestra isla de Gran Canaria, en la primera rotonda según llegas a la Atalaya de Guía, te encuentras, entre las paredes de los que fue el estanque de riego de la zona, el Mercado de Guía.

Nos habían hablado de este mercado hace unos meses, cuando abrió sus puertas al público y no habíamos tenido la oportunidad de ir, pero les garantizo que, después de pasear, degustar, disfrutar y comprar, este mercado se quedará en nuestra ruta para siempre.

El Mercado de Guía, dentro de ese imponente estanque, entre piedras que nos hablan del pasado, se enclava un fabuloso mercado en nuestro presente. Pasillos espaciosos y luminosos lo recorren, donde enseguida te das cuenta que el entorno está cuidado y limpio y no es fruto de la casualidad. En palabras de Teresa Bolaños, Concejala de Turismo, Sector Primario y Mercados del Ayuntamiento de Santa María de Guía, la limpieza, el mantenimiento y la seguridad, junto con la apuesta por la dinamización, que ponen en práctica cada fin de semana, son para ella los pilares fundamentales para que, tanto los usuarios como los negocios que allí se encuentran hagan de este Mercado, un espacio diferente, sostenible y tranquilo, donde disfrutar, no solo de los productos que adquieras, sino también de una experiencia.

Y dentro de este entorno, lo más importante, recorrimos cada puesto del mercado, hablamos con quien nos atendía en cada uno de ellos, degustamos, aprendimos y compramos y, sin lugar a dudas y tal y como Teresa Bolaños nos advirtió, fue toda una experiencia que ya estamos deseando repetir.

Si te animas a conocerlo, el Mercado abre de viernes a domingo en horario de 08:00 a 16:00, así que aún mejor porque dispondremos de todo el tiempo del mundo, para hacer este paseo lleno de sabor

1. La Despensa de Mamasayo

La despensa de Mamasayo. Mercado de Guía / C7

Productos 100% artesanales y como ellos mismos dicen, elaborados con mucho amor. Disponen de una amplia variedad de mermeladas, a cual más rica. Sin aditivos ni conservantes. Tuvimos la oportunidad de probar la de naranja y el sabor ya forma parte de nuestra memoria gustativa para siempre. Las elaboran tanto con azúcar como con azúcar de abedul, así que son aptas para diabéticos. Si se animan a visitarlos, no dejen de probar uno de los humus, yo me quedo con el de batata, o el almogrote, los mojos y la miel, todos de elaboración artesanal.

2. Pescadería Costa Canaria

Pescadería Costa Canaria. Mercado de Guía / C7

Nos atiende risueña Mari Pino, entre samas y gallos que rebosan frescura y mientras nos explica que lo primero es informar y atender al cliente, llevando por bandera su política de no encarecer el precio por los cortes del pescado donde el cliente sea el primer beneficiado. Se nos van los ojos a sus expositores, mientras nos inundamos de olor a mar. Aparte del excelente género que nos ofrecen, pienso en pocos sitios, por no decir en ninguno, que puedan ofrecernos pescados tan frescos de nuestras costas, y adquirirlos en fin de semana.

3. Proquenor

Proquenor. Mercado de Guía / C7

Parada obligatoria si acuden al mercado. Nos recibe Melody y entusiasta y didáctica, nos explica la razón de ser de sus quesos, con Denominación de Origen Protegida. El más conocido, el Queso de Flor, con su cuajo vegetal y hasta nos enseña la flor de cardo. Podríamos haber pasado todo el resto de la jornada con ella, probando los quesos de sus expositores, pura delicia, todos diferentes, pero únicos en sabor y textura. Solo nos queda agradecer la defensa que hacen por la puesta en valor de nuestros quesos, el desarrollo y las exigencias de calidad que imponen al producto artesanal porque contribuyen a que Gran Canaria, pueda presumir de los mejores del mundo.

Disponen de RRSS y de página web.

4. Carnicería Montesdeoca Rodríguez

Carnicería Montesdeoca Rodríguez. Mercado de Guía / C7

Nos recibe Ana y dos expositores llenitos de productos cárnicos de Km0 o como estamos acostumbrados a decir, carne fresca y del país. Se nos van los ojos también al gran expositor de productos cárnicos pre elaborados, por supuesto que también todos frescos. Después de conocerlos que nadie diga que no encuentra carne fresca un fin de semana, para hacer un fabuloso asadero o un buen puchero. Aunque entre semana, también disponen de puesto en el Mercado Central.

5. Café Lupita

Café Lupita. Mercado de Guía / C7

Sin lugar a dudas, unos de los puestos más entrañables del Mercado de Guía. Café Lupita es un café, 100% arábica de tueste natural que se cultiva en Santa María de Guía. Nuestra recomendación es que pasen y prueben, que estarán encantados de prepararles un buchito de café, como hacía Dña. Guadalupe Sosa, más conocida como «Lupita la de la tienda» a todo aquel que llegaba a su casa. Hoy, el testigo de todo su trabajo, para sacar adelante a sus siete hijos, lo reciben tres de sus nietos, compartiéndolo con todo aquel que se acerque por su puesto en el Mercado de Guía.

6. Sibarita pasta artesanal ecológica

Sibarita. Mercado de Guía / C7

Pasta fresca y artesanal con la más alta calidad gourmet y con certificación ecológica. Advierto que se les irán los ojos a todos los diferentes tipos de pasta que elaboran artesanalmente, desde unos sorrentinos, rellenos de calabaza o de higos y nueces. No podrás salir sin llevarte una suculenta lasaña de ragú o la versión vegana. Y no te olvides de incluir en tu cesta unos raviolis, o unos tortellinis, pero recuerda dejar espacio para probar las salsas y los postres. Todo es impresionantemente bueno. Si no puedes esperar al fin de semana, en la C/ Barcelona, 63, en Las Palmas de Gran Canaria, tienen tienda.

Disponen de RRSS, página web y atienden pedidos por Whastsapp +34 697 14 95 21

7. Al Baño María

Al Baño María. Mercado de Guía / C7

Podríamos decir que se trata de un herbolario pero realmente es mucho más que eso, es ese puesto o tienda donde, a través de remedios naturales, te escuchan, te asesoran y encuentran siempre remedio a lo que necesitas.

8. Quesos de las Islas

Quesos de las Islas. Mercado de Guía / C7

Ir al Mercado de Guía y hablar de quesos artesanales, son sinónimos. En este puesto, podrás encontrar quesos artesanales de todas las islas, así como las marcas más laureadas y de reconocido prestigio. Con total seguridad, el puesto donde siempre encontrarás los quesos más especiales y que estabas deseando probar.

9. Finca Las Hormiguitas

Finca Las Hormiguitas. Mercado de Guía / C7

La pandemia truncó los planes de Franco y decidió trasladarse junto con sus padres a la Finca Las Hormiguitas. Desde ese momento y hasta hoy, donde nos recibe junto con su madre, Amalia, en su puesto del Mercado de Guía, nos cuentan su historia y miramos aún con mejores ojos, todas esas verduras, frutas, hierbas, mermeladas y batidos que nos ofrecen y que ellos mismos, cultivan y elaboran. Su filosofía es vivir y seguir en un mundo sostenible y para ello, todos sus productos disponen de certificación ecológica. Escuchan y asesoran a sus clientes, hecho que agradecen porque para Franco y Amalia, el contacto con el cliente, es lo más importante.

10. SAT Caprican

SAT Caprican. Mercado de Guía / C7

Quesos con leche de cabra o mezcla, curados en pimentón, gofio o ahumados y procedentes de Valsequillo que también podrás adquirir en el Mercado de Guía. No dejes de llevarte una cuñita del semicurado ahumado, a nosotros nos encantó.

11. Pepita la Gourmet

Pepita la Gourmet. Mercado de Guía / C7

Directamente este es uno de los espacios que más nos enamoró del Mercado de Guía y la razón no es otra que porque ofrecen una cuidadísima selección de productos gourmet, la mayoría de ellos de carácter local, como vinos canarios, aceite y aceitunas de Santa Lucía. La flecha de Cupido la disparó el chorizo de Teror versión gourmet que les recomiendo que no se lo pierdan. Y no me digan que no es bueno saber que de viernes a domingo, tenemos un espacio gourmet al que acudir y con tiempo y mejor asesoramiento, hacernos con esos productos especiales con los que tanto se disfruta.

Disponen de página web con venta on line y punto de recogida en La Playa Chica en Las Canteras.

12. Frutería Oasis

Frutería Oasis. Mercado de Guía / C7

Sin duda, un oasis o un vergel de frutas y verduras. Negocio familiar que regenta Diana y ella misma nos explica que todos sus productos son frescos, seleccionados y cuidados para que llegue en las mejores condiciones al cliente. Nos llamó especialmente la atención el expositor de setas frescas, nos las habríamos llevado todas. Si tienes la suerte de no encontrarte el puesto muy lleno de gente, no dudes e pedirle a Diana que te elabore sobre la marcha un zumo natural o un gazpacho. Querrás llevarte toda la verdura para replicarlo en casa.

13. Pan de Montaña Alta y dulces de Guía

Pan de Montaña Alta y dulces de Guía. Mercado de Guía / C7

No puedes ir a Guía y no llevarte sus dulces y sus panes. Tardarás en decidirte entre variedades y sabores pero te garantizo que, ninguno defrauda.

14. Eco en Guía

Eco en Guía. Mercado de Guía / C7

Un puesto en el que debemos pararnos y escuchar como Verónica nos cuenta que debemos cuidar la salud, a través de la alimentación. Todos sus productos, verduras y frutas, tienen certificación ecológica y te recomendamos que no dejes de probar uno de sus zumos y su fruta natural deshidratada.

15. Frutería La Medianía

Frutería La Medianía / C7

Leticia nos atiende y nos explica que el puesto que defiende está lleno de verduras, principalmente de Km0, procedentes de fincas y de agricultores de la zona. Trabajan exclusivamente con productos de Guía o alrededores. Frescura garantizada.

16. Quesos Campos de Guía

Quesos Campos de Guía / C7

Estamos seguros que desde que veas el puesto de quesos artesanales de Milagrosa de elaboración propia y 100% artesanal, no podrás resistirte a probarlos y llevártelos contigo. El semicurado de Media Flor, es su queso más vendido.

17. Sabor Ibérico

Sabor Ibérico. Mercado de Guía / C7

Entre tanto y tan bueno, encontramos un espacio para saborear embutidos, vinos, encurtidos y conservas de calidad excepcional. Proveedores de Península, en su mayoría, nutren este irresistible puesto en el Mercado de Guía, pero que practican la misma política que el resto de los establecimientos de este encantador mercado. Honestidad y calidad por encima de todo. El corte del jamón, lo hacen perfecto.

18. Finca Camino Nuevo

Finca Camino Nuevo. Mercado de Guía / C7

Desde tres fincas, una en Agaete, una en San Juan y una en Piso Firme, se nutre este puesto del Mercado de Guía. Autocultivos, principalmente de papas, coles, cebollas, entre otros, que van directamente de las fincas a la venta directa en el Mercado. Su producto estrella, las papas del país de las que nos ofrecen tres variedades; papa de ojo rosado (Quinegua), papa Spunta y la papa Sagitta. No te vayas sin llevarte, al menos 1 kg de alguna de ellas.

19. Miel y Canela

Miel y Canela. Mercado de Guía / C7

Nos acercamos a un puesto casi por pura atracción porque verás unos expositores llenos de queques y bollos que te llamarán con la vista, nada más llegar al Mercado. Nuria nos explica que toda la bollería que ofrecen es 100% artesanal y que entre sus productos más demandados se encuentran los queques sin azúcar, que están tan buenos que no la echarás de menos y los bollos artesanales sin manteca.

20. Frutas y verduras Campos de Guía

Frutas y verduras campos de Guía. Mercado de Guía / C7

Frutas y verduras de finca propia y hemos de decir, que este era uno de los puestos, con mayor clientela. Todos sus productos son 100% del país y les recomendamos llevarse consigo, las manzanas pera.

21. Fresas de Valsequillo

Productos de Fresas de Valsequillo. Mercado de Guía / C7

Nadie puede poner en duda la excepcionalidad de esta fruta procedente de Valsequillo. En el Mercado de Guía podrás adquirirlas y además sorprenderte con nuevos productos que ellos mismos elaboran partiendo de las fresas más deliciosas que existen en Gran Canaria.

22. El jardín de Gioia

El jardín de Gioia. Mercado de Guía / C7

Desde distintos sitios de Gran Canaria, aparte de Guía, vienen hasta el Mercado para llevarse uno de los exclusivos y diferentes centros de flores, plantas y frutas que Gioia elabora. La pandemia le hizo replantearse y dar un giro de timón para recolocarse en un nuevo camino y gracias a las subvenciones a jóvenes agricultores pudo hacerse con una finca en Los Altos de Guía, donde cultiva flores, plantas, frutas y verduras. Lleva un año de autónoma y con mucho trabajo y entusiasmo, nos confirma que quiere seguir adelante. Emprendedora y valiente, Gioia traslada en sus arreglos florales, todo su talento.

23. Oasis Flower Canarias

Oasis Flower Canarias. Mercado de Guía / C7

Floristería regentada también por Gioia y su familia. Preciosas plantas decoran sus expositores y en este puesto en concreto, te asesoran con el cuidado y mantenimiento.

24. Cafetería Ca Kiko II

Cafetería Ca Kiko II. Mercado de Guía / C7

La cafetería Ca Kiko II, es la cafetería del Mercado de Guía que, desde muy temprano y con la mejor de las atenciones, ofrecen desayunos a los clientes. Durante toda la jornada están abiertos, ofreciendo tapas y platos elaborados con productos canarios. No dejes de probar, en un descando durante el paseo, su tortilla de papas o su pata asada.

25. App my pets-Amykus

My pets-Amykus. Mercado de Guía / C7

Este fue uno de los establecimientos que más llamó nuestra atención. Si tienes perros o gatos, te recomendamos que no dejes de ir a conocerles. Tienen un proyecto, único en Europa, que te fascinará, una plataforma inspirada en «Trip Advisor» para que puedas acudir con tu mascota a infinidad de lugares que ahora mismo ni te lo plantearías. Aparte, dispone de piensos Amykus que garantiza el equilibrio alimenticio de tu mascota.

Porque también debemos de decir, como dato interesante, que al Mercado de Guía, eres bienvenido con tu mascota.

Te aconsejamos que acudas con el coche porque es muy cómodo el parking gratuito, tanto exterior como interior y así nos será más sencillo transportar, todo lo que compremos.

Prometemos una segunda visita en breve, dado que no tardarán mucho en abrir zona gastro gourmet en la planta alta del mercado y si mantienen la misma línea del mercado, seguro que también, será todo un éxito.