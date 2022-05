Parrano consigue el queso perfecto, con un fundido y sabor único

Parrano es sinónimo de innovación por un lado, y de investigación por otro. La marca elabora sus productos a través del Proosdij, un queso desarrollado originalmente por el Instituto de Investigación de Lácteos de Holanda en 1989 y de cierta maduración, con un suave sabor dulce que se logra usando unos fermentos lácticos especiales únicos en el mercado. Estos fermentos se emplean para obtener sabores dulces e intensos al cabo del período de maduración, c onsiguiendo un resultado especialmente interesante que se adapta a la perfección a numerosas recetas.

Gracias a estos fermentos, que se utilizan en otro quesos italianos, y su alto contenido graso, Parrano consigue un producto perfecto que se derrite de manera excelente a la vez que transmite un sabor intenso y maduro a pesar de estar fundido. Es ahí donde la excelencia hace acto de presencia.

Uno de los mejores quesos del mundo

En 2021, Parrano fue galardonado con la medalla Super Gold en los World Cheese Awards, uno de los concursos de quesos más prestigiosos del mundo, situándolo entre los 16 mejores quesos del mundo. Este no es un galardón baladí. En este concurso compiten todos los años alrededor de 4.000 quesos de más de 40 países que son juzgados por un jurado de más de 200 expertos gastronómicos.

¿Por qué es un queso único?

Los quesos rallados que existen en el mercado están hechos a partir de quesos jóvenes, generalmente madurados hasta 4 semanas. Esto hace que nos encontremos con productos que se funden con facilidad pero que no consiguen un sabor intenso, al no estar lo suficientemente curados. Por otro lado, los que sos de más sabor, como pueden ser los italianos, no se presentan rallados en hilo, sino en polvo. Esto es debido a que son más secos y al romperlos se convierten en polvo. En cambio, Parrano en todas sus presentaciones es un queso que funde perfectamente (gracias a su contenido graso) y al mismo tiempo tiene un gran sabor similar al de los quesos italianos (gracias a los fermentos lácticos usados y su curación de 38 semanas).

¿En qué formato lo puedo encontrar?

Actualmente el producto se presenta en varios formatos: escamas, rallado y en polvo; siendo perfecto para dar un toque final a tus platos.

Receta de Juan Santiago.

Huevos al plato gratinados con queso Parrano, por Juan Santiago

Uno de los mejores cocineros que hay en la actualidad en Canarias, Juan Santiago (Hestia), ha querido ofrecernos una receta tradicional y especialmente sabrosa para poner de manifiesto que Parrano es perfecto para gratinar y ganar sabor. Con estos huevos al plato, donde Juan Santiago afirma que «el queso Parrano es el gran protagonista», el chef comienza sofriendo las verduras (cebolla, pimiento, calabacín, setas al gusto y tomates cherry) en aceita de oliva. Una vez bien dorado, añade una copa de vino blanco; terminamos con el tomate y dejamos unos tres minutos para que las verduras se queden al dente. Tras ello, añadimos sal y pimienta e incorporamos dos huevos.

Para finalizar, el momento estrella: añadimos bastante queso Parrano «para que suba ese toque de sal y además coja ese crujiente al hornearlo». Finalmente, gratinamos en el horno a más de 240 grados durante cinco minutos. El resultado final, unos huevos al plato espectaculares, con un sabor intenso y un gratinado perfecto.

Puede ver la receta aquí.