Novillo Precoz, medio siglo de la mejor carne

Las paredes llenas de firmas son el fiel testigo de numerosas anécdotas, risas, celebraciones, y sobre todo, de buen comer. En 1969, Alberto de los Santos inició una aventura gastronómica que ha ido evolucionando como lo hacen esos templos donde hay que ir aunque sea una vez en la vida. El Novillo Precoz, ubicado en la calle Portugal de la capital grancanaria , no es solo un establecimiento más, es el escenario donde «empresarios, políticos, artistas y deportistas de medio mundo» , tal y como relata de los Santos, han disfrutado de la deliciosa carne que allí sirven.

La llegada de la familia y la aparición del postre Novillo

En la década de los 80, llegan a Gran Canaria los padres y el hermano de Alberto, Guzmán de los Santos, actual gerente y cara visible del local. Con la llegada de su familia, el Novillo Precoz experimenta un cambio significativo, con la premisa de «mantener siempre la calidad y la dedicación». Uno de los momentos clave para entender la historia de este local uruguayo, es gracias a la madre de los hermanos de los Santos: «En esos entonces mi madre inventa el postre Novillo, que se hizo muy famoso en ese momento, siendo una locura a partir de ahí» . Y no es para menos, todos los comensales que hayan pasado por el Novillo Precoz, saben que ese postre es algo sensacional, único e inigualable.

El secreto del éxito, conocer la carne

Medio siglo, es decir, cincuenta años, son muchos años tratándose de un restaurante. Y más, si ese está en primera línea de calidad. ¿Cuál es el secreto? «Conocerse, y conocer la carne. En una parrillada no hay engaño, es buena o es mala, no puedes inventar nada», afirma orgulloso Alberto, que habla relajado y con mucha naturalidad del éxito cosechado. «Es importante aconsejar al cliente. No todas las carnes pueden ser para todos los públicos. Cuando nos dicen lo que buscan, les aconsejamos el mejor corte. Es una dedicación continua».