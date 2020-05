Mario Reyes: «Mi vida es el vino y sus territorios»

-Si te soy sincero, siempre tuve la visión en mi cabeza. No lo vi antes, no nació en base a ningún referente ni copia de nadie.

-En esta etapa de pandemia que nos está tocando vivir, El Zarcillo a casa, ¿funciona?

-Estoy súper contento con esta idea y con la gente que nos conoce. Es un nuevo escenario donde el cliente pone la mesa y nosotros la gastronomía y el vino.

-¿Y cómo empezó Vinófilos?

- Vinófilos nació de la conversación a altas horas de la madrugada en El Zarcillo, entre mi socio Agustín García (Tajinaste) y yo. Un sueño de dos apasionados.

-¿Cuánto tiempo lleva contigo tu equipo?

-¿Mi equipo? Lleva mucho tiempo, me gusta intentar que la gente venga para quedarse. Trabajar hay que trabajar toda la vida, la cuestión es dónde.

-Sabemos que trabajas con tu mujer, ¿fácil o difícil? ¿Cómo se concilia?

-Bueno, si llevo 20 años trabajando con ella es porque no es difícil, si no, ya me hubiera echado (risas). La conciliación creo que la llevamos bien, pero habrá que preguntarle a la otra parte (risas). Para mí, mi familia, es una prioridad en mi vida y está por encima de muchas otras cosas.

-Antecedentes que hacen que nazca Vinófilos en Viera y Clavijo.

-Para mí, principalmente la casualidad y la fortuna que se han dado en un momento determinado para que me cayera en las manos un local tan especial como ese. Y luego, sin duda, los años de trabajo alrededor del vino y dando vueltas por el mundo viendo modelos que me gustan.



-A los clientes no les cabe duda que en El Zarcillo se pone en valor el vino, aparte de una cocina de mercado exquisita. Vinófilos en Viera y Clavijo ¿mantiene el mismo concepto?

-Bueno, al final nos parecemos porque venimos del mismo padre y madre, pero realmente la esencia es diferente, queremos que este nuevo local sea más taberna que restaurante.

-¿Qué tiene uno que no tenga el otro?

-La oferta de vinos crece mucho en Las Palmas de Gran Canaria y, por otro, lado la calidez de Tafira es inigualable.

-Este nuevo local tiene un concepto más rápido que El Zarcillo por la zona dónde está.

- La idea es que lo llegue a ser pero el engranaje está siendo un poco más lento.

-¿Se puede decir que Vinófilos en Viera y Clavijo es un espacio multidisciplinar?

-¡Desde luego! y más queremos que lo sea. Siempre digo que me gustaría que la gente conociera Vinófilos Triana no sólo por el vino y la comida, sino que se hubiera acercado alguna vez por algún otro tipo de evento. Tenemos un espacio que se adapta a todo. El espacio se presta a ponernos más cerca del cliente en cuanto a experiencia se refiere y por ello, podemos ofertar un programa muy amplio de cursos, catas, charlas, mini eventos. Es un local muy activo