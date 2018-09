Desde hace dos meses, junto a sus dos hijos -Gabriel, formado en el Basque Culinary Center, con sede en San Sebastián; y Micael, que ha hecho sus prácticas en el restaurante Abama Kabuki de Tenerife- ha emprendido una nueva aventura empresarial con un nuevo restaurante que a día de hoy está dando mucho que hablar: Las Brasas by Revuelta.

La calidad y el servicio son las cartas de presentación de Las Brasas by Revuelta. Como su nombre indica, la carne a la brasa es la gran especialidad, carnes tanto de Uruguay como una amplia selección europea y americana. Las Brasas by Revuelta es el lugar perfecto para un buen asado, ya sea un magnífico entrecot raza Angus americano, un chuletón de ternera rosada raza rubia gallega o un solomillo de ternera rosada raza rubia gallega, por no hablar de un buen cochinillo de Segovia, una paletilla de cordero lechal o una costilla de ternera lechal; aunque muchos comensales lo que buscan es el toque mágico de los Revuelta para sus platos de cocina tradicional, con productos de temporada y toques modernos, como el carpaccio de camarón de Mogán con marinada de jengibre y limón yuzu, el rejo de pulpo a la parrilla con mojo asado o el salteado de setas shiitake con tirabeques y vieiras.