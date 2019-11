La experiencia capricho: un tesoro escondido que llega a Gran Canaria

Un almuerzo exclusivo donde poder descubrir la carne de buey en una cuidada selección de la misma que el periódico The New York Times no dudó en calificar como “una de las mejores carnes del mundo”.

El Caserón del Cortijo (Telde, Gran Canaria) será el escenario elegido para la ocasión, y en este paraje idílico José Gordón y el Chef Inti Ramsés Fresnedo Espinosa, presentarán un menú de ocho platos en único y exclusivo servicio.

El delicioso menú comenzará con un entrante El Capricho – quenelle de morcilla de buey – continuando con un tiradito de lomo bajo con tartar de atún rojo de almadraba, cuyo carpaccio se obtiene del lomo bajo de buey o vaca madurado durante 180 días tras hacer al mismo una escrupulosa limpieza, lo que permite conseguir unas texturas, sabores y aromas excepcionales.