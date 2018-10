Josep Roca: «Hay una nueva generación de jóvenes que posicionan los productos canarios en el mundo»

BBVA y El Celler de Can Roca recalarán en las Islas Canarias el próximo mes de noviembre con un proyecto conjunto. Los tres hermanos de Girona están preparado un menú homenaje a la gastronomía del archipiélago y Josep Roca ha aprovechado esta visita para conocer nuevos productos. “De estos días me llevo también las pequeñas diferencias entre islas, que antes no conocía de manera tan clara”. Ha puesto como ejemplo el queso, “ya que nada tienen que ver los de Lanzarote o los de Tenerife, con los de Gran Canaria o La Gomera”. Destaca que el queso canario es un producto que se empieza a conocer fuera, pero cuya producción está ligada en un 90% al consumo insular. “Una industria es potente cuando tiene la capacidad de demostrar orgullo de pertenencia, y con el queso canario ocurre eso”, ha explicado.

Lo mismo ocurre con “la manera de tratar el gofio y las calidades distintas de cereales y de mezclas que se utilizan o con una nueva realidad de frutas tropicales, que los canarios están mostrando ya con muchísimo orgullo”.