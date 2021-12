Jarrete de cordero con puré de papas

Hace unos días tuve la suerte de que llegaran a mis manos, dos productos excepcionales. Ambos por cortesía de Orthidal, que para quien no lo sepa es una empresa líder en Canarias en importación y distribución de productos alimenticios para la hostelería y pastelería, con marcas archiconocidas por todos y de seguro que muchos de ellos están en nuestra despensa diaria indispensable.

Pero no solo son líderes en su campo profesional, a poco que quise averiguar encontré una empresa humanizada, no se crean, no es fácil dar con empresas así y no solo a nivel equipo, también ejercieron una labor increíble, sin ir más lejos, cuando todos estábamos confinados, Orthidal cogió a su gente, a sus transportes y distribuyó gratuitamente alimentos allí donde más se necesitaban.

Vea aquí la receta completa