Il Duomo Di Milano, quiero volver

Son especialistas en agradar a sus comensales y en ofrecer exquisitas especialidades, como los pappardelle en salsa de funghi y trufa, carpaccio de salmón, tris de pasta ó los medallones de solomillo rellenos de espinacas y ricotta en salsa de uvas.

No bastaría con leer este artículo, no me conformaría con dejarlo aquí y desaprovechar la oportunidad que nos brinda la Revista C7 para conocer este magnífico establecimiento, así que les animo a visitarlo y comprobar en primera persona la calidad de sus platos y que se impregnen del espíritu acogedor que siempre caracterizó al mejor anfitrión que he conocido, su fundador Sante Malavasi.