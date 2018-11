Homenaje de los Roca a Canarias

El amor que sienten los célebres hermanos Roca por Canarias no parece forzado. Conocedores de las grandes posibilidades del producto local, Joan, Josep y Jordi Roca presentaron en Gran Canaria el menú que servirán por la noche en el Hotel Escuela de Santa Brígida. El escenario no es casual, pues tres alumnos de Hecansa serán los privilegiados que acudan, durante cuatro meses, al Celler de Can Roca para seguir formándose en el sector junto a los tres genios y todo su equipo. Becados por el BBVA, en plena sintonía tanto con el Celler y los propios Roca, conforman un triángulo importantísimo para que los jóvenes canarios seleccionados puedan aprender al más alto nivel en un restaurante mundialmente premiado y considerado.

En una sala de prensa abarrotada, los tres hermanos, fieles a su estilo, demostraron humildad y respeto a la gastronomía y los productos canarios. Dejando muy claro que no venían a reinventar la cocina canaria, sino más bien a aportar su granito de arena, los tres coincidieron en que los quesos, los vinos, las papas y el café deben ser motivo de orgullo para esta tierra.

Josep Roca, el mediano, considerado el mejor sumiller del mundo, destacó especialmente el potencial y calidad de los vinos y quesos de Canarias: «Los quesos canarios han copado las máximas puntuaciones en el mundo, por lo que podéis estar muy orgullosos de ellos», apuntó.